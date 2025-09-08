ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιστορικό χαμηλό στη μετακίνηση εργαζομένων στις ΗΠΑ – Η Fed αναμένεται να αντιδράσει
Ειδήσεις
18:18 - 08 Σεπ 2025

Ιστορικό χαμηλό στη μετακίνηση εργαζομένων στις ΗΠΑ – Η Fed αναμένεται να αντιδράσει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (8/9), η εμπιστοσύνη στην ικανότητα μετακίνησης από τη μία θέση εργασίας στην άλλη έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σε ένα ακόμη σημάδι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες στην μηνιαία έρευνα της κεντρικής τράπεζας για τις προσδοκίες των καταναλωτών για τον Αύγουστο ανέφεραν πιθανότητα 44,9% να βρουν άλλη θέση εργασίας μετά την απώλεια της τρέχουσας. Το ποσοστό αυτό σημείωσε πτώση 5,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και είναι το χαμηλότερο στην ιστορία της έρευνας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013.

Το αποτέλεσμα καταδεικνύει την αντιστροφή της «Μεγάλης Παραιτήσεως» που σημειώθηκε το 2021-22, όταν περίπου 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι τον μήνα παραιτούνταν από τις θέσεις τους και αισθανόντουσαν αισιόδοξοι για την εύρεση νέων. Ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 3,2 εκατομμύρια τον Ιούλιο, πολύ κάτω από το ρυθμό πριν από μερικά χρόνια και κάτω από 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Ωστόσο, η σχεδόν πλήρης στασιμότητα της αγοράς εργασίας έθεσε τέλος σε αυτή την τάση. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά σημάδια μαζικών απολύσεων, οι προσλήψεις έχουν μειωθεί δραματικά. Αυτό έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη έχει κάνει τους εργοδότες επιφυλακτικούς όσον αφορά στην αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Υπάρχουν πλέον περισσότεροι διαθέσιμοι εργαζόμενοι από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάτι που δεν είχε συμβεί από πολύ πριν την Covid.

Άλλα μέρη της έρευνας της Fed που αντικατοπτρίζουν την τάση:

  • Η πιθανότητα να αφήσει κάποιος τη δουλειά του οικειοθελώς κατά το επόμενο έτος δεν άλλαξε σημαντικά, μειώνοντας μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 18,9%.
  • Οι προσδοκίες ότι το ποσοστό ανεργίας θα είναι υψηλότερο σε ένα χρόνο αυξήθηκαν στο 39,1%, σημειώνοντας άνοδο 1,7 ποσοστιαίων μονάδων από τον Ιούλιο και ένα σημείο πάνω από τον μέσο όρο των 12 μηνών.

Τα αποτελέσματα ακολουθούν μια απογοητευτική καταμέτρηση των μη αγροτικών μισθών τον Αύγουστο. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε μόλις 22.000 νέες θέσεις εργασίας το μήνα, πολύ κάτω από την προσδοκία για 75.000. Επιπλέον, η καταμέτρηση του Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε απώλεια 13.000 θέσεων, η πρώτη μηνιαία μείωση από τον Δεκέμβριο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, ενώ το ευρύτερο ποσοστό που περιλαμβάνει τους απογοητευμένους εργαζόμενους και τους υποαπασχολούμενους ανέβηκε στο 8,1%, και τα δύο τα υψηλότερα από τον Οκτώβριο του 2021.

Οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η Fed θα ανταποκριθεί στην αδυναμία της αγοράς εργασίας με την πρώτη μείωση των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν θα αποφασίσει για τα επιτόκια στις 17 Σεπτεμβρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Alumil: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο
Ανακοινώσεις

Alumil: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να μπλοκάρει $4 δισ. σε διεθνή βοήθεια
Ειδήσεις

Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να μπλοκάρει $4 δισ. σε διεθνή βοήθεια

Σκληρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Πολάκη για τους μικροβιολόγους και το clawback
Πολιτική

Σκληρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Πολάκη για τους μικροβιολόγους και το clawback

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση» της συμφωνίας η ιρανική επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας
Ειδήσεις

ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
26/06/2026 - 19:10

Κικίλιας από Σύρο: Ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής του νησιού

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:51

Ελλάδα – Ουκρανία: Υπογραφή Μνημονίου για την ανοικοδόμηση και νέες επιχειρηματικές συνεργασίες

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:42

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 27 – 28 Ιουνίου λόγω εργασιών

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:40

ΗΠΑ: Ανέκαμψε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Ιούνιο, αλλά το κόστος ζωής συνεχίζει να πιέζει

Πολιτική
26/06/2026 - 18:37

ΠΑΣΟΚ: Και στο κτηματολόγιο η κυβέρνηση παίζει με τη νοημοσύνη των πολιτών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:30

Ευρώπη Holdings: ΑΜΚ €890.678 & Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.425.688 νέων μετοχών από 30 Ιουνίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 18:24

Κι όμως, γίνεται: Ο Μάκης που κέρδισε το Eurojackpot κερνάει ακόμη κι όταν δεν είναι εκεί

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 18:20

Μάνος (Dotsoft): Ψήφος εμπιστοσύνης η είσοδος της DECA Investments

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 18:17

Αττικά Πολυκαταστήματα: Υπερκάλυψη 3,5 φορές στη Δημόσια Προσφορά – Στα €3,2 η διάθεση μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 18:13

Καταδίκη για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 57 από τους 58 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
26/06/2026 - 18:01

Νέο ΕΣΗΔΗΣ: Μετάβαση σε ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα για τον κύκλο ζωής των Δημόσιων Συμβάσεων

Οικονομία
26/06/2026 - 17:55

Servicers για νομοθετική παρέμβαση ΥΠΟΙΚ: Άμεσα οι ενέργειες για την αναπροσαρμογή των δόσεων

Σχόλια Αγοράς
26/06/2026 - 17:51

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Magazino
26/06/2026 - 17:49

Πάρος: Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026 - Το πλήρες πρόγραμμα

Εργασιακά
26/06/2026 - 17:48

ΔΥΠΑ και ONEX ενώνουν εκπαίδευση και παραγωγή: Αποφοίτησαν οι νέοι τεχνίτες σε Σύρο και Ελευσίνα

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:42

Το ΙΕΜΚ στηρίζει το IAML 2026 και ενισχύει τον διεθνή διάλογο για τη μουσική κληρονομιά

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α' τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Πολιτική
26/06/2026 - 16:15

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Ναυτιλία
26/06/2026 - 16:12

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ