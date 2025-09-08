Ιστορικό χαμηλό στη μετακίνηση εργαζομένων στις ΗΠΑ – Η Fed αναμένεται να αντιδράσει

Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (8/9), η εμπιστοσύνη στην ικανότητα μετακίνησης από τη μία θέση εργασίας στην άλλη έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σε ένα ακόμη σημάδι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Οι συμμετέχοντες στην μηνιαία έρευνα της κεντρικής τράπεζας για τις προσδοκίες των καταναλωτών για τον Αύγουστο ανέφεραν πιθανότητα 44,9% να βρουν άλλη θέση εργασίας μετά την απώλεια της τρέχουσας. Το ποσοστό αυτό σημείωσε πτώση 5,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και είναι το χαμηλότερο στην ιστορία της έρευνας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2013.

Το αποτέλεσμα καταδεικνύει την αντιστροφή της «Μεγάλης Παραιτήσεως» που σημειώθηκε το 2021-22, όταν περίπου 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι τον μήνα παραιτούνταν από τις θέσεις τους και αισθανόντουσαν αισιόδοξοι για την εύρεση νέων. Ο αριθμός αυτός ανήλθε σε 3,2 εκατομμύρια τον Ιούλιο, πολύ κάτω από το ρυθμό πριν από μερικά χρόνια και κάτω από 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Ωστόσο, η σχεδόν πλήρης στασιμότητα της αγοράς εργασίας έθεσε τέλος σε αυτή την τάση. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά σημάδια μαζικών απολύσεων, οι προσλήψεις έχουν μειωθεί δραματικά. Αυτό έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους να παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη έχει κάνει τους εργοδότες επιφυλακτικούς όσον αφορά στην αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Υπάρχουν πλέον περισσότεροι διαθέσιμοι εργαζόμενοι από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάτι που δεν είχε συμβεί από πολύ πριν την Covid.

Άλλα μέρη της έρευνας της Fed που αντικατοπτρίζουν την τάση:

Η πιθανότητα να αφήσει κάποιος τη δουλειά του οικειοθελώς κατά το επόμενο έτος δεν άλλαξε σημαντικά , μειώνοντας μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο 18,9% .

, μειώνοντας μόλις . Οι προσδοκίες ότι το ποσοστό ανεργίας θα είναι υψηλότερο σε ένα χρόνο αυξήθηκαν στο 39,1%, σημειώνοντας άνοδο 1,7 ποσοστιαίων μονάδων από τον Ιούλιο και ένα σημείο πάνω από τον μέσο όρο των 12 μηνών.

Τα αποτελέσματα ακολουθούν μια απογοητευτική καταμέτρηση των μη αγροτικών μισθών τον Αύγουστο. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε μόλις 22.000 νέες θέσεις εργασίας το μήνα, πολύ κάτω από την προσδοκία για 75.000. Επιπλέον, η καταμέτρηση του Ιουνίου αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε απώλεια 13.000 θέσεων, η πρώτη μηνιαία μείωση από τον Δεκέμβριο του 2020. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,3%, ενώ το ευρύτερο ποσοστό που περιλαμβάνει τους απογοητευμένους εργαζόμενους και τους υποαπασχολούμενους ανέβηκε στο 8,1%, και τα δύο τα υψηλότερα από τον Οκτώβριο του 2021.

Οι αγορές αναμένουν ευρέως ότι η Fed θα ανταποκριθεί στην αδυναμία της αγοράς εργασίας με την πρώτη μείωση των επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν θα αποφασίσει για τα επιτόκια στις 17 Σεπτεμβρίου.