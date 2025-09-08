Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να μπλοκάρει $4 δισ. σε διεθνή βοήθεια

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε τη Δευτέρα (8/9) από το Ανώτατο Δικαστήριο να παρέμβει εκ νέου στη διαμάχη για τα δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή βοήθεια, τα οποία η κυβέρνησή του προσπαθεί να περικόψει, ανοίγοντας τον δρόμο για μια υπόθεση που θα μπορούσε να κρίνει πόση εξουσία διαθέτει ο Λευκός Οίκος στην ακύρωση δαπανών που έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Η έκτακτη προσφυγή της κυβέρνησης έρχεται μετά από απόφαση του Εφετείου της Ουάσιγκτον, που την περασμένη εβδομάδα διέταξε το Υπουργείο Εξωτερικών να διαθέσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη βοήθεια αυτή μέχρι το τέλος του μήνα.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη απόφαση ως «σοβαρή και επείγουσα απειλή για τον διαχωρισμό των εξουσιών».

«Το Δικαστήριο θα πρέπει να απορρίψει τέτοιον εκβιασμό», σημειώνεται στην προσφυγή, και να «αποτρέψει περαιτέρω ζημιά που θα μπορούσε να γίνει στον διαχωρισμό των εξουσιών».

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Αμίρ Αλί έκρινε την περασμένη Τετάρτη ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί, χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο, να αποφασίσει να μην καταβάλει ομοσπονδιακά κονδύλια για διεθνή βοήθεια που έχουν ήδη προϋπολογιστεί και πρόκειται να λήξουν στο τέλος του μήνα. Συνεπώς, οι ΜΚΟ που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη θα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους φέτος στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της οικονομικής ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας στο εξωτερικό.

Όπως μετέδωσαν τα διεθνή Μέσα, το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια αρνήθηκε να αναστείλει την απόφαση αυτή.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση έχει φτάσει ξανά στο Ανώτατο Δικαστήριο στο παρελθόν. Τον Μάρτιο, το Ανώτατο Δικαστήριο, επίσης σε τεταμένο κλίμα, απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να παραμείνουν παγωμένα τα δισεκατομμύρια δολάρια της διεθνούς βοήθειας που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο.

Ωστόσο, τότε το δικαστήριο δεν όρισε πότε ακριβώς πρέπει να αποδεσμευτούν τα χρήματα, επιτρέποντας στον Λευκό Οίκο να συνεχίσει τη νομική διαμάχη στα κατώτερα δικαστήρια.