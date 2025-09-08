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Σκληρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Πολάκη για τους μικροβιολόγους και το clawback
Πολιτική
17:59 - 08 Σεπ 2025

Σκληρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Πολάκη για τους μικροβιολόγους και το clawback

Reporter.gr Newsroom
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Ξέσπασε νέα δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον πρώην υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, με φόντο τη διαμάχη για τα προβλήματα των εργαστηριακών γιατρών (μικροβιολόγων). 

Η αφορμή δόθηκε από ένα βίντεο που ανάρτησε ο Παύλος Πολάκης, στο οποίο κατηγορεί τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι ψεύδεται σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τα οικονομικά προβλήματα των μικροβιολόγων, κυρίως λόγω του συστήματος επιστροφών (clawback) στο οποίο υπόκεινται.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε προσωπικά στον Παύλο Πολάκη, αναφέροντας: «Χθες, ο @pavpol2222, αναφερόμενος στο περιστατικό που συνέβη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την αντίδραση ορισμένων μικροβιολόγων [βίντεο: https://youtube.com/watch?v=QPReecTFCgc], τόλμησε να ανεβάσει ένα βίντεο στο οποίο με κατηγορεί ότι είπα ψέματα. Παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον “καλό Υπουργό” που δήθεν προστάτεψε τους γιατρούς, ενώ εμένα ως τον “κακό Υπουργό” που τους κατέστρεψε [βίντεο: https://facebook.com/share/v/171xQB7fGF/?mibextid=wwXIfr]».

Ο υπουργός Υγείας συνεχίζει, τονίζοντας ότι στην πραγματικότητα εκείνος δεν είπε ψέματα, αλλά παρουσίασε στους γιατρούς την αλήθεια, υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για τα χρέη και τα προβλήματά τους, αλλά ο ίδιος ο Παύλος Πολάκης. Ειδικότερα, ο Γεωργιάδης επιρρίπτει ευθύνες στον πρώην υπουργό για την εφαρμογή του clawback, ενός μηχανισμού υποχρεωτικής επιστροφής χρημάτων από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας (όπως τα μικροβιολογικά εργαστήρια) προς το κράτος, όταν ξεπερνιέται το προκαθορισμένο όριο δαπανών.

«Εκεί, όμως, εγώ τους είπα την αλήθεια – ότι για τα χρέη τους και την καταστροφή τους λόγω του υπέρογκου clawback δεν φταίει ο Γεωργιάδης αλλά ο Πολάκης. Και επειδή αυτοί ξέρουν καλά ποια είναι η αλήθεια, έφυγαν τρέχοντας μετά... Για να τα δούμε από την αρχή», γράφει χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι σκοπεύει να επανέλθει με περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις για το θέμα.

Με την ανάρτηση αυτή, ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχειρεί να διαψεύσει τις αιχμές του Παύλου Πολάκη, να αποκαταστήσει, όπως υποστηρίζει, την αλήθεια σχετικά με την ευθύνη για το clawback και τα προβλήματα των μικροβιολόγων, και να επαναφέρει το δημόσιο διάλογο στις πραγματικές ευθύνες προηγούμενων κυβερνήσεων.

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