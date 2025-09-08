Νέα ήττα Τραμπ: Εφετείο επικυρώνει την αποζημίωση των 83,3 εκατ. δολαρίων στην E. Jean Carroll

Ομοσπονδιακό εφετείο στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε τη Δευτέρα την προσπάθεια του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ανατρέψει την απόφαση ενόρκων, που τον υποχρεώνει να καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση για δυσφήμιση της συγγραφέως E. Jean Carroll.

Όπως αναφέρει το CNBC, η απόφαση του τριμελούς σώματος δικαστών του Εφετείου της 2ης Περιφέρειας των ΗΠΑ επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, την οποία ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει υπερβολική και άκυρη, επικαλούμενος πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, που διευρύνει την προεδρική ασυλία.

Ωστόσο, οι δικαστές του εφετείου έκριναν ότι ο Τραμπ «δεν κατάφερε να προσκομίσει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την αναθεώρηση της προηγούμενης απόφασής μας σχετικά με την προεδρική ασυλία».

Επίσης, αποφάνθηκαν ότι το κατώτερο ομοσπονδιακό δικαστήριο «δεν διέπραξε κάποιο νομικό σφάλμα στις αμφισβητούμενες αποφάσεις του και ότι τα ποσά αποζημίωσης που επιδίκασε το σώμα των ενόρκων είναι δίκαια και λογικά».

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου οι δικηγόροι του Τραμπ γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να προσφύγουν στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση ενόρκων σε άλλη αστική υπόθεση που είχε επίσης καταθέσει η Carroll εναντίον του, και στην οποία της είχαν επιδικαστεί 5 εκατομμύρια δολάρια.

Και οι δύο υποθέσεις αφορούν κατηγορίες της E. Jean Carroll ότι ο Τραμπ τη δυσφήμησε δημοσίως, όταν διέψευσε την καταγγελία της ότι την είχε βιάσει τη δεκαετία του 1990 σε πολυκατάστημα της Νέας Υόρκης (Bergdorf Goodman στο Μανχάταν).

Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του CNBC για σχόλιο σχετικά με την τελευταία απόφαση του εφετείου.