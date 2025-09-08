Παρατεταμένη σύγκρουση στην Τουρκία: Αστυνομία εναντίον βουλευτών και υποστηρικτών του CHP

Ένταση ξέσπασε όταν ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του ρεπουμπλικανικού κόμματος, με στόχο να εμποδίσει την εφαρμογή δικαστικής εντολής για την αντικατάσταση του επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, μια απόφαση που δικαστήριο είχε εκδώσει την προηγούμενη εβδομάδα λόγω υποτιθέμενων παρατυπιών στην εκλογική διαδικασία του 2023.

Η δικαστική απόφαση περιελάμβανε την καθαίρεση του επικεφαλής και άλλων στελεχών της οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη και την αντικατάστασή τους από προσωρινό επιτελείο, με επικεφαλής τον Γκιουρσέλ Τεκίν, που κατάγεται από τις τάξεις του CHP, αλλά είχε αποβληθεί από το κόμμα.

Ο υπάρχων επικεφαλής, Οζγκιούρ Τσελίκ, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του, ενώ ο Τεκίν μπήκε στο κτίριο υπό την προστασία της αστυνομίας, δηλώνοντας ότι δεν εκπροσωπεί το κράτος και ότι θα βοηθήσει στην επίλυση των νομικών προβλημάτων του κόμματος.

Αυτή η εξέλιξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο ευρύτερης καταστολής κατά του CHP, που περιλαμβάνει τη σύλληψη δεκάδων μελών, όπως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τον Μάρτιο. Τα γεγονότα πυροδότησαν τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα.

Το CHP καταγγέλλει ότι οι δικαστικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην αποδυνάμωσή του, με πολιτικά κίνητρα, ενώ η κυβέρνηση αρνείται τέτοια κίνητρα, επικαλούμενη τη δικαστική ανεξαρτησία.

Η πολιτική αναταραχή έπληξε και τις χρηματαγορές: ο τουρκικός δείκτης BIST100 υποχώρησε σημαντικά – ως 5% – μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, πριν ανακάμψει ελαφρώς.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση περιόρισε την πρόσβαση στα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως X, YouTube, Instagram, WhatsApp και TikTok), καθώς το CHP κάλεσε σε διαδηλώσεις. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε σταδιακά και επιβεβαιώθηκε από το διεθνές ιντερνετικό παρατηρητήριο NetBlocks, ενώ το κράτος δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις εντολές περιορισμού.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια, προειδοποίησε ότι η μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση θα αποτελέσει “παρεμπόδιση της δικαιοσύνης” και ότι το κράτος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.