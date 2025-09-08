ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παρατεταμένη σύγκρουση στην Τουρκία: Αστυνομία εναντίον βουλευτών και υποστηρικτών του CHP
Ειδήσεις
18:35 - 08 Σεπ 2025

Παρατεταμένη σύγκρουση στην Τουρκία: Αστυνομία εναντίον βουλευτών και υποστηρικτών του CHP

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένταση ξέσπασε όταν ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε έξω από τα κεντρικά γραφεία του ρεπουμπλικανικού κόμματος, με στόχο να εμποδίσει την εφαρμογή δικαστικής εντολής για την αντικατάσταση του επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης, μια απόφαση που δικαστήριο είχε εκδώσει την προηγούμενη εβδομάδα λόγω υποτιθέμενων παρατυπιών στην εκλογική διαδικασία του 2023. 

Η δικαστική απόφαση περιελάμβανε την καθαίρεση του επικεφαλής και άλλων στελεχών της οργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη και την αντικατάστασή τους από προσωρινό επιτελείο, με επικεφαλής τον Γκιουρσέλ Τεκίν, που κατάγεται από τις τάξεις του CHP, αλλά είχε αποβληθεί από το κόμμα.

Ο υπάρχων επικεφαλής, Οζγκιούρ Τσελίκ, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη θέση του, ενώ ο Τεκίν μπήκε στο κτίριο υπό την προστασία της αστυνομίας, δηλώνοντας ότι δεν εκπροσωπεί το κράτος και ότι θα βοηθήσει στην επίλυση των νομικών προβλημάτων του κόμματος.

Αυτή η εξέλιξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο ευρύτερης καταστολής κατά του CHP, που περιλαμβάνει τη σύλληψη δεκάδων μελών, όπως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, τον Μάρτιο. Τα γεγονότα πυροδότησαν τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα.

Το CHP καταγγέλλει ότι οι δικαστικές παρεμβάσεις στοχεύουν στην αποδυνάμωσή του, με πολιτικά κίνητρα, ενώ η κυβέρνηση αρνείται τέτοια κίνητρα, επικαλούμενη τη δικαστική ανεξαρτησία.

Η πολιτική αναταραχή έπληξε και τις χρηματαγορές: ο τουρκικός δείκτης BIST100 υποχώρησε σημαντικά – ως 5% – μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, πριν ανακάμψει ελαφρώς.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση περιόρισε την πρόσβαση στα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως X, YouTube, Instagram, WhatsApp και TikTok), καθώς το CHP κάλεσε σε διαδηλώσεις. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε σταδιακά και επιβεβαιώθηκε από το διεθνές ιντερνετικό παρατηρητήριο NetBlocks, ενώ το κράτος δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις εντολές περιορισμού.

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια, προειδοποίησε ότι η μη συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση θα αποτελέσει “παρεμπόδιση της δικαιοσύνης” και ότι το κράτος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλιμακώνεται η ένταση στη Δυτική Όχθη: Στρατιωτικός κλοιός από το Ισραήλ μετά την επίθεση στο λεωφορείο
Ειδήσεις

Κλιμακώνεται η ένταση στη Δυτική Όχθη: Στρατιωτικός κλοιός από το Ισραήλ μετά την επίθεση στο λεωφορείο

Ιστορικό χαμηλό στη μετακίνηση εργαζομένων στις ΗΠΑ – Η Fed αναμένεται να αντιδράσει
Ειδήσεις

Ιστορικό χαμηλό στη μετακίνηση εργαζομένων στις ΗΠΑ – Η Fed αναμένεται να αντιδράσει

Σκληρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Πολάκη για τους μικροβιολόγους και το clawback
Πολιτική

Σκληρή σύγκρουση Γεωργιάδη - Πολάκη για τους μικροβιολόγους και το clawback

Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να μπλοκάρει $4 δισ. σε διεθνή βοήθεια
Ειδήσεις

Ο Τραμπ προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να μπλοκάρει $4 δισ. σε διεθνή βοήθεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή
Ειδήσεις

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε ο 15χρονος νεκρός – Τέσσερις συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο
Ειδήσεις

Επιχείρηση «σκούπα» στην Τουρκία ενόψει Συνόδου ΝΑΤΟ – 533 συλλήψεις από τον Μάιο

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης
Ειδήσεις

Ερντογάν: Χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προειδοποιώντας για ενδεχόμενες προσπάθειες υπονόμευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
26/06/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:57

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Πολιτική
26/06/2026 - 11:54

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:49

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:42

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:36

Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
26/06/2026 - 11:34

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

Οικονομία
26/06/2026 - 11:06

Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:57

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Αναλύσεις
26/06/2026 - 10:55

ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 10:44

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
26/06/2026 - 10:40

Τι θα ψηφίσετε;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 10:33

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:25

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Έσοδα πάνω από €700.000

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:24

Ο Μαμντάνι «παγώνει» τα ενοίκια για ένα εκατομμύριο διαμερίσματα στη Νέα Υόρκη

Υγεία
26/06/2026 - 10:08

HPV: Νέα εποχή πρόληψης με εμβολιασμό και self-test

Πολιτική
26/06/2026 - 10:02

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:57

IAEA: Το Ιράν δεσμεύεται να ανοίξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε επιθεωρήσεις

Χρηματοδοτήσεις
26/06/2026 - 09:50

Sell-off στις ασιατικές αγορές: Απότομη προσγείωση για Nikkei και Kospi μετά το ράλι της ΤΝ

Οικονομία
26/06/2026 - 09:24

Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:21

AKTOR: ΑΜΚ €650 εκατ. και επενδυτικό πρόγραμμα €3 δισ. έως το 2031

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 09:13

HELLENiQ ENERGY: To στοίχημα κερδοφορίας και οι νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 09:05

HELLENiQ ENERGY: Τελικό μέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή – Πότε καταβάλλεται

Ειδήσεις
26/06/2026 - 09:01

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 08:50

ΑΒ Βασιλόπουλος: Δοκιμάζει νέο μοντέλο αξιοποίησης ακινήτων και επενδύει στην ελληνική παραγωγή

Φορολογία
26/06/2026 - 08:31

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο για φορολογική ενημερότητα, μεταβιβάσεις ακινήτων και βεβαίωση οφειλής (παραδείγματα)

Ακίνητα
26/06/2026 - 08:22

Προσεισμικός έλεγχος: Ολοκληρώθηκε σε 27.000 δημόσια κτίρια σε όλη την επικράτεια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ