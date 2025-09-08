Λίβανος: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις σε θέσεις της Χεζμπολάχ

Τουλάχιστον πέντε άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην ανατολική κοιλάδα της Μπεκάα στο Λίβανο, οι οποίες είχαν ως στόχο τοποθεσίες που φέρεται να χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για να σχεδιάζει επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας χτύπησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ που ανήκαν στην ελίτ δύναμη Ραντβάν της τρομοκρατικής οργάνωσης, όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη της και όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα.

Η επίθεση περιελάμβανε 12 ξεχωριστές επιθέσεις σε όλη την περιοχή του Χερμέλ, στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας, σύμφωνα με το Al-Mayadeen News, που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

«Οι επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στη Μπεκάα και στα περίχωρα του Χερμέλ είχαν ως αποτέλεσμα πέντε νεκρούς και πέντε τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο IDF δήλωσε ότι οι τοποθεσίες «χρησιμοποιούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ για την εκπαίδευση και την προετοιμασία τρομοκρατών για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και του Κράτους του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της προετοιμασίας των τρομοκρατών στα στρατόπεδα, οι τρομοκράτες υποβάλλονται σε ασκήσεις σκοποβολής και επιπλέον εκπαίδευση στη χρήση διαφόρων τύπων όπλων».

Η εκπαίδευση και η χρήση των εγκαταστάσεων από τη Χεζμπολάχ για την αποθήκευση όπλων αποτελούν «κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αποτελούν απειλή για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο IDF.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την εκεχειρία της 27ης Νοεμβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τα όπλα στο Λίβανο θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή μόνο του κράτους, ενώ ο IDF έχει το δικαίωμα να αναλάβει δράση ενάντια σε άμεσες απειλές από την τρομοκρατική οργάνωση.