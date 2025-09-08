Γεωργιάδης: Η ΕΔΕ για το ΚΥ Αίγινας διερευνά τις ευθύνες για την έλλειψη ασθενοφόρου

«Η ΕΔΕ που έχει διαταχθεί για την απουσία οδηγού ασθενοφόρου στο ΚΥ της Αίγινας, που αναδείχθηκε με το περιστατικό που έχασε τη ζωή της η 79χρονη, δεν έχει γίνει για να καταλογιστούν ευθύνες στους οδηγούς, αλλά για όποιον φέρει ευθύνη» διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου.

Ο υπουργός ανέφερε ότι αναμένει να λάβει το πόρισμα της ΕΔΕ εντός της εβδομάδας και ξεκαθάρισε πως «δεν κάναμε ΕΔΕ για να τιμωρήσουμε τους οδηγούς του ασθενοφόρου, αλλά για τη διερεύνηση του περιστατικού. Εγώ δεν προδικάζω το αποτέλεσμα της ΕΔΕ, ούτε λέω ότι οι ποινές θα είναι στους οδηγούς ή μόνο σε αυτούς. Η ευθύνη μπορεί να είναι στον πρόεδρο του ΚΥ ή σε μέλη του ΔΣ ή σε άλλον και οι ποινές θα καταλογιστούν σε όποιον διαπιστωθεί ότι είχε την ευθύνη. Το ποιος ευθύνεται θα το λέει το πόρισμα της ΕΔΕ, που θα το ανακοινώσω και εγώ θα το υιοθετήσω».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τον ισχυρισμό του βουλευτή ότι η διαταγή του για ΕΔΕ είχε ως στόχο τον εκφοβισμό του οποιουδήποτε, και τόνισε ότι στόχος ήταν «να δούμε τι πήγε στραβά και δεν υπήρχε ασθενοφόρο».

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι το 2024, στην πλατφόρμα για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού Υγείας, είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το ΚΥ Αίγινας τρεις οδηγοί ασθενοφόρου. «Επικοινωνήσαμε και με τους τρεις από τις αρχές Ιουνίου και όχι τώρα για την κάλυψη θέσεων, αλλά απέσυραν το ενδιαφέρον τους, καθώς είχαν βρει αλλού εργασία. Έτσι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και σήμερα κανένας ενδιαφερόμενος για να προσληφθεί στο ΚΥ Αίγινας», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «και σήμερα, εάν ένας μας πάρει τηλέφωνο και μας πει ότι θέλει να προσληφθεί, είτε ως επικουρικός, είτε με μπλοκ, αύριο θα προσληφθεί. Επίσης, έχουμε κάνει πρόσκληση για την πρόσληψη μόνιμου οδηγού ασθενοφόρου για το νησί, αλλά δεν έχουμε και πάλι κανένα ενδιαφέρον. Έχουμε εξαντλήσει όλους τους τρόπους πρόσληψης για να αυξήσουμε τον αριθμό των οδηγών ασθενοφόρου, αλλά δεν έχουμε ανταπόκριση».

Αναφορικά με τις βάρδιες και τον αριθμό οδηγών ασθενοφόρου στο νησί, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως πράγματι οι τρεις οδηγοί που υπηρετούν για να καλυφθεί η 24ωρη βάρδια θα πρέπει να εργάζονται όλες τις ημέρες χωρίς ρεπό και άδεια. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης, κάποιες βάρδιες είναι «on call», δηλαδή χωρίς υποχρέωση παρουσίας στο ΚΥ, αλλά με ανοιχτό το τηλέφωνο για να μεταβούν όταν χρειαστεί. «Οι τρεις οδηγοί θα έπρεπε να είχαν ανοικτά τα κινητά τους εκείνη την ημέρα», όπως έγινε και στο άλλο περιστατικό στο Μοναστήρι, όπου μια γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο ΚΥ. Ασχέτως αν μέχρι να φτάσει ο οδηγός, είχε παρέμβει το περιπολικό της Αστυνομίας.

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, ανέφερε ότι με τρεις οδηγούς οι βάρδιες δεν βγαίνουν και ότι χρειάζονται τουλάχιστον πέντε. «Κανένας από τους τρεις οδηγούς δεν είχε βάρδια εκείνη την ημέρα. Οι on call υπηρεσίες δεν υπάρχουν στη σύμβαση εργασίας. Εάν θέλετε να εργάζονται οι εργαζόμενοι 16ωρα σαν τον οδηγό που στούκαρε το λεωφορείο του ΟΑΣΑ», πρόσθεσε. Ο κ. Ηλιόπουλος ρώτησε τον υπουργό πόσες ημέρες άδειας οφείλονται στον κάθε οδηγό και τι θα συμβεί αν ένας δεν πρέπει να οδηγεί λόγω ρεπό, υπογραμμίζοντας ότι «ποινές στους οδηγούς δεν θα πρέπει να υπάρξουν», καθώς δεν στηρίζονται ούτε στη λογική, ούτε στους νόμους, ούτε στη σύμβαση εργασίας. Επισήμανε, επίσης, ότι μετά το περιστατικό με την 79χρονη επέστρεψε ο τέταρτος οδηγός που είχε αποσπαστεί στη Μύλο, με αντίθετη γνώμη του ΚΥ.

Σχετικά με την πρόσληψη οδηγών, ο βουλευτής ανέφερε ότι «σύμφωνα με τους εργαζόμενους στο ΚΥ, ξέρουν έναν οδηγό, αλλά και μία γυναίκα που είναι από την Αίγινα και είναι στους πίνακες υγειονομικού προσωπικού που θα ήθελαν να προσληφθούν. Εσείς θα τους προσλάβετε;»