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Κλιμακώνεται η ένταση στη Δυτική Όχθη: Στρατιωτικός κλοιός από το Ισραήλ μετά την επίθεση στο λεωφορείο
Ειδήσεις
18:17 - 08 Σεπ 2025

Κλιμακώνεται η ένταση στη Δυτική Όχθη: Στρατιωτικός κλοιός από το Ισραήλ μετά την επίθεση στο λεωφορείο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει περικυκλώσει παλαιστινιακά χωριά γύρω από τη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ως απάντηση στην ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8/9) σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, Παλαιστίνιοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ, σκοτώνοντας έξι άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον δώδεκα ακόμα. Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη επίθεση στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Όπως έγινε γνωστό, ένας Ισραηλινός στρατιώτης και πολίτες που βρίσκονταν στον χώρο της επίθεσης αντέδρασαν άμεσα, πυροβόλησαν και σκότωσαν τους δύο επιτιθέμενους επί τόπου. Αργότερα, η αστυνομία συνέλαβε και ένα τρίτο άτομο, που φέρεται να σχετίζεται με την επίθεση, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη περαιτέρω λεπτομέρειες για τον ρόλο του.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έσπευσε στον τόπο του μακελειού περίπου δύο ώρες μετά την επίθεση. Ο Νετανιάχου επρόκειτο να εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα για τη συνεχιζόμενη δίκη του με κατηγορίες διαφθοράς, αλλά η δικάσιμος αναβλήθηκε λόγω των εξελίξεων.

Σε δήλωσή του από την Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή «πολεμά σε πολλά μέτωπα» και ξεκαθάρισε πως «τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις δεν θα μας αποδυναμώσουν, αντιθέτως, θα ενισχύσουν την αποφασιστικότητά μας να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας». Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η αποστολή αυτή εκτείνεται στη Γάζα, στην Ιουδαία, στη Σαμάρεια και «παντού όπου χρειάζεται».

«Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε και δεν θα υποχωρήσουμε», δήλωσε με έμφαση ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. «Θα εντείνουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μας και θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε θέσει».

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ωστόσο την υποστήριξε πολιτικά. Σε ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την επίθεση «φυσική και δικαιολογημένη απάντηση στα εγκλήματα της ισραηλινής κατοχής σε βάρος του παλαιστινιακού λαού».

Η ένταση στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με την Ιερουσαλήμ να σφίγγει τον στρατιωτικό κλοιό και την παλαιστινιακή πλευρά να καταγγέλλει κατασταλτική βία.

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