Σι προς BRICS: Όχι στον προστατευτισμό - Ναι σε μια ανοιχτή, παγκόσμια οικονομία

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε έκκληση προς τις χώρες του συνασπισμού BRICS να αντισταθούν σε κάθε μορφή προστατευτισμού, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ των ηγετών των κρατών-μελών του μπλοκ των αναδυόμενων οικονομιών.

Μιλώντας από το Πεκίνο, ο Σι τόνισε την ανάγκη στήριξης ενός παγκόσμιου εμπορικού συστήματος βασισμένου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), υπογραμμίζοντας πως είναι κρίσιμο να αποτραπούν πολιτικές που απομονώνουν ή περιορίζουν το ελεύθερο εμπόριο: «Οφείλουμε να στηρίξουμε το πολυμερές εμπορικό σύστημα, με τον ΠΟΕ στον πυρήνα του, και να σταθούμε ενάντια σε όλες τις μορφές προστατευτισμού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Σι επεσήμανε επίσης ότι, ανεξαρτήτως των γεωπολιτικών ή οικονομικών εξελίξεων στον κόσμο, οι χώρες των BRICS πρέπει να παραμείνουν συνεπείς στην επιδίωξη μιας ανοιχτής, παγκόσμιας οικονομίας, βασισμένης στη συνεργασία, τη δίκαιη κατανομή ευκαιριών και την επίτευξη αμοιβαίου οφέλους.

«Ό,τι κι αν συμβεί στη διεθνή σκηνή, οφείλουμε να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας παγκόσμιας οικονομίας χωρίς φραγμούς, όπου μοιραζόμαστε ευκαιρίες και επιτυγχάνουμε αποτελέσματα κερδισμένοι όλοι», σημείωσε.

Η σύνοδος μέσω τηλεδιάσκεψης οργανώθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, με κύριο θέμα την ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του μπλοκ. Στην ομάδα BRICS συμμετέχουν η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αφρική, ενώ στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι Σαουδική Αραβία και Ινδονησία, ενισχύοντας τον πολυπολικό χαρακτήρα του σχήματος.