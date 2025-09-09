Την επόμενη εβδομάδα η επικύρωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας στην Ελλάδα

Την επόμενη εβδομάδα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών η διαδικασία επικύρωσης της υποψηφιότητας της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, υπέβαλε επισήμως ψήφισμα, κάνοντας ουσιαστικά την πρώτη κίνηση ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υπέρβασης των καθυστερήσεων που έχουν προκαλέσει οι Δημοκρατικοί στην επικύρωση των διορισμών που έχει προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικανοί φέρονται αποφασισμένοι να καταφύγουν στη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή», μια μονομερής αλλαγή των κανονισμών της Γερουσίας, προκειμένου να προχωρήσει η επικύρωση σειράς αξιωματούχων που παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και πολλούς μήνες.