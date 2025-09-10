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Ισραήλ: Δεν ενεργούμε πάντα με βάση τα συμφέροντα των ΗΠΑ
Ειδήσεις
12:16 - 10 Σεπ 2025

Ισραήλ: Δεν ενεργούμε πάντα με βάση τα συμφέροντα των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ «δεν ενεργεί πάντα» λαμβάνοντας υπόψη του τα συμφέροντα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα (Τετάρτη, 10/9), μία ημέρα μετά την επίθεση, ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν, δικαιολογώντας το ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Κατάρ που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς.  

«Δεν ενεργούμε πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε συντονισμό [με την Ουάσιγκτον], μας προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη, την εκτιμούμε, αλλά μερικές φορές λαμβάνουμε αποφάσεις και ενημερώνουμε σχετικά τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ντανόν μιλώντας στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό 103 FM.

«Καμιά φορά τους ενημερώνουμε εκ των προτέρων, καμία φορά καθώς προχωράμε», πρόσθεσε.

Το ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Ντόχα χθες (9/9) «δεν ήταν μια επίθεση εναντίον του Κατάρ, ήταν επίθεση εναντίον της Χαμάς» σημείωσε και προσέθεσε:

«Όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Πακιστάν και σκότωσαν τον (Οσάμα) μπιν Λάντεν ήταν ξεκάθαρο ότι δεν επρόκειτο για πόλεμο εναντίον του Πακιστάν».

«Ακόμη περιμένουμε [να μάθουμε] τα αποτελέσματα» του χθεσινού πλήγματος στη Ντόχα, είπε ακόμη, υπενθυμίζοντας ότι στην περίπτωση του «Μοχάμεντ Ντέιφ χρειάστηκαν εβδομάδες για να έχουμε την επιβεβαίωση» του θανάτου του.

Σημειώνεται ότι ο Μοχάμεντ Ντέιφ ήταν επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς και έγινε στόχος ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τον Ιούλιο του 2024.

«Επομένως, είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το αποτέλεσμα, αλλά η απόφαση ήταν σωστή», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρεσβευτής παρά τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε στην Ουάσιγκτον.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 12:46
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