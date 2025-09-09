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Τραμπ: Ο Νετανιάχου αποφάσισε να επιτεθεί, όχι εγώ
Ειδήσεις
23:59 - 09 Σεπ 2025

Τραμπ: Ο Νετανιάχου αποφάσισε να επιτεθεί, όχι εγώ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε, με ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η απόφαση της Ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα, άνηκε εξολοκλήρου στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, ενώ δήλωσε πως ο οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έλαβαν γνώση για το επικείμενο πλήγμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Σήμερα το πρωί, η κυβέρνηση Τραμπ ενημερώθηκε από τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ επιτίθεται κατά της Χαμάς, η οποία, δυστυχώς, βρισκόταν σε μια περιοχή της Ντόχα, της πρωτεύουσας του Κατάρ. Αυτή ήταν μια απόφαση που έλαβε ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, όχι εγώ.

Ο μονομερής βομβαρδισμός εντός του Κατάρ — μιας κυρίαρχης χώρας και στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, που εργάζεται σκληρά και με θάρρος, αναλαμβάνοντας ρίσκα μαζί μας για να μεσολαβήσει για την ειρήνη — δεν εξυπηρετεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ ούτε της Αμερικής.

Ωστόσο, η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία όσων ζουν στη Γάζα, είναι ένας άξιος στόχος.

Άμεσα διέταξα τον Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση, κάτι που έκανε — δυστυχώς όμως, πολύ αργά για να αποτραπεί η επίθεση.

Θεωρώ το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο και φίλο των ΗΠΑ και λυπάμαι ειλικρινά για την τοποθεσία της επίθεσης.

Θέλω όλοι οι όμηροι και οι σοροί των νεκρών να απελευθερωθούν και αυτός ο πόλεμος να τελειώσει, τώρα!

Μίλησα επίσης με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο Πρωθυπουργός μου είπε ότι θέλει να επιτύχει ειρήνη. Πιστεύω ότι αυτό το ατυχές περιστατικό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για ΕΙΡΗΝΗ.

Μίλησα επίσης με τον Εμίρη και τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και τους ευχαρίστησα για τη στήριξή τους και τη φιλία τους προς τη χώρα μας. Τους διαβεβαίωσα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφός τους.

Έχω δώσει εντολή στον Υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να οριστικοποιήσει τη Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με το Κατάρ».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 00:01
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