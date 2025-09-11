ΔΝΤ: Υπάρχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων από τη Fed - Προσοχή στα οικονομικά δεδομένα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτίμησε ότι η Federal Reserve έχει περιθώριο να μειώσει τα επιτόκια, εν μέσω ενδείξεων αποδυνάμωσης της αμερικανικής αγοράς εργασίας. Παράλληλα, το Ταμείο τόνισε ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να κινηθεί με προσοχή, παρακολουθώντας στενά τα οικονομικά δεδομένα.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης: «Η γενική μας αίσθηση είναι ότι, δεδομένων των κινδύνων καθοδικής πορείας για την απασχόληση, υπάρχει περιθώριο η Fed να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια».

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «η Fed θα πρέπει να προχωρήσει προσεκτικά, φυσικά με τρόπο που να εξαρτάται από τα δεδομένα, τους επόμενους μήνες», υποδεικνύοντας την ανάγκη για σταδιακές και μελετημένες κινήσεις προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική σταθερότητα.

Τον τελευταίο καιρό, αυξάνονται οι προσδοκίες των επενδυτών για πιθανή μείωση των επιτοκίων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα πίεση προς τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ζητώντας να προχωρήσει σε σχετική κίνηση.

Η εκτίμηση του ΔΝΤ προσθέτει νέα διάσταση στις συζητήσεις για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις επόμενες αποφάσεις της Fed και τα δεδομένα που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της.