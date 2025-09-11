ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΝΤ: Υπάρχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων από τη Fed - Προσοχή στα οικονομικά δεδομένα
Ειδήσεις
18:42 - 11 Σεπ 2025

ΔΝΤ: Υπάρχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων από τη Fed - Προσοχή στα οικονομικά δεδομένα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτίμησε ότι η Federal Reserve έχει περιθώριο να μειώσει τα επιτόκια, εν μέσω ενδείξεων αποδυνάμωσης της αμερικανικής αγοράς εργασίας. Παράλληλα, το Ταμείο τόνισε ότι η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να κινηθεί με προσοχή, παρακολουθώντας στενά τα οικονομικά δεδομένα.

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ, Τζούλι Κόζακ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης: «Η γενική μας αίσθηση είναι ότι, δεδομένων των κινδύνων καθοδικής πορείας για την απασχόληση, υπάρχει περιθώριο η Fed να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια».

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι «η Fed θα πρέπει να προχωρήσει προσεκτικά, φυσικά με τρόπο που να εξαρτάται από τα δεδομένα, τους επόμενους μήνες», υποδεικνύοντας την ανάγκη για σταδιακές και μελετημένες κινήσεις προκειμένου να μην διαταραχθεί η οικονομική σταθερότητα.

Τον τελευταίο καιρό, αυξάνονται οι προσδοκίες των επενδυτών για πιθανή μείωση των επιτοκίων, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει επανειλημμένα πίεση προς τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, ζητώντας να προχωρήσει σε σχετική κίνηση.

Η εκτίμηση του ΔΝΤ προσθέτει νέα διάσταση στις συζητήσεις για τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις επόμενες αποφάσεις της Fed και τα δεδομένα που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ για Κερκ: «Γίγαντας της γενιάς του» - Θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας
Ειδήσεις

Τραμπ για Κερκ: «Γίγαντας της γενιάς του» - Θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας

Το INSEE βελτίωσε τις προβλέψεις ανάπτυξης της Γαλλίας για το 2025
Ειδήσεις

Το INSEE βελτίωσε τις προβλέψεις ανάπτυξης της Γαλλίας για το 2025

Μερτς: Η σοβαρότερη κατάσταση ασφαλείας στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας
Ειδήσεις

Μερτς: Η σοβαρότερη κατάσταση ασφαλείας στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ
Ειδήσεις

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»
Οικονομία

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του
Εμπορεύματα

Γιατί ο χρυσός διαψεύδει τις προσδοκίες – Πού οφείλεται η παρατεταμένη πτώση του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:10

Υπ. Τουρισμού: 10 Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
29/06/2026 - 20:00

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 19:53

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:33

ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Ειδήσεις
29/06/2026 - 19:12

Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Αναλύσεις
29/06/2026 - 18:55

Real Consulting: Μέρισμα €0,10 και νέο 9μελές ΔΣ

Πολιτική
29/06/2026 - 18:48

«Επίθεση αγάπης» Κυρανάκη σε Σαμαρά με το βλέμμα στις εκλογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Οικονομία
29/06/2026 - 17:30

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:28

Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:22

Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:14

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:09

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 16:58

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 16:53

ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:45

Χειροπέδες σε 28χρονο για τη μαφιόζικη εκτέλεση Τούρκου στα Εξάρχεια: Ερευνάται για «συμβόλαιο θανάτου»

Πολιτική
29/06/2026 - 16:44

ΠΑΣΟΚ: «Η Πολιτική Προστασία δεν μετριέται με φυλλάδια» – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον επταετή απολογισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ