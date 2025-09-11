Το INSEE βελτίωσε τις προβλέψεις ανάπτυξης της Γαλλίας για το 2025

Οι νέες προβλέψεις προσφέρουν μια θετική ανάσα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, παρά την αναζωπύρωση της πολιτικής αβεβαιότητας, η οποία έχει επαναφέρει στο προσκήνιο των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης το υψηλό δημόσιο χρέος της Γαλλίας.
Το INSEE προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στην προσωρινή ενίσχυση των εταιρειών που αναπληρώνουν τα αποθέματά τους μετά από δύο χρόνια μειώσεων και όχι στην κατανάλωση, που παραδοσιακά αποτελεί τον κύριο μοχλό της οικονομίας.
Η υπηρεσία προβλέπει ανάπτυξη 0,8% για φέτος, από 1,1% το 2024, καλύτερη από την προηγούμενη εκτίμηση του 0,6% και υψηλότερη από την πρόβλεψη 0,7% της κυβέρνησης, η οποία θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της ενόψει του προϋπολογισμού του 2026. Σε τριμηνιαία βάση, η ανάπτυξη αναμένεται στο 0,3% το τρίτο τρίμηνο και 0,2% το τέταρτο σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.
Παρά την πρόοδο, το INSEE προειδοποιεί ότι η πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Οι καταναλωτές ήδη προτιμούν να αποταμιεύουν αντί να ξοδεύουν, παρά το χαμηλό πληθωρισμό, που προβλέπεται κατά μέσο όρο στο 1% φέτος.
Επιπλέον, οι ανησυχίες για την ανεργία —η υψηλότερη των τελευταίων 10 ετών εκτός της περιόδου της COVID— επηρεάζουν τις δαπάνες των νοικοκυριών, παρότι το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί οριακά στο 7,6% έως το τέλος του έτους.