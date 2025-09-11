Το INSEE βελτίωσε τις προβλέψεις ανάπτυξης της Γαλλίας για το 2025

Η γαλλική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος ελαφρώς ταχύτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, χάρη στην ανάκαμψη σε τομείς όπως η αεροναυπηγική, ο τουρισμός, τα ακίνητα και η γεωργία, που αντισταθμίζουν την υποτονική καταναλωτική ζήτηση και τις περιορισμένες επιχειρηματικές επενδύσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας (INSEE).

Οι νέες προβλέψεις προσφέρουν μια θετική ανάσα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, παρά την αναζωπύρωση της πολιτικής αβεβαιότητας, η οποία έχει επαναφέρει στο προσκήνιο των επενδυτών και των οίκων αξιολόγησης το υψηλό δημόσιο χρέος της Γαλλίας.

Το INSEE προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στην προσωρινή ενίσχυση των εταιρειών που αναπληρώνουν τα αποθέματά τους μετά από δύο χρόνια μειώσεων και όχι στην κατανάλωση, που παραδοσιακά αποτελεί τον κύριο μοχλό της οικονομίας.

Η υπηρεσία προβλέπει ανάπτυξη 0,8% για φέτος, από 1,1% το 2024, καλύτερη από την προηγούμενη εκτίμηση του 0,6% και υψηλότερη από την πρόβλεψη 0,7% της κυβέρνησης, η οποία θα αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της ενόψει του προϋπολογισμού του 2026. Σε τριμηνιαία βάση, η ανάπτυξη αναμένεται στο 0,3% το τρίτο τρίμηνο και 0,2% το τέταρτο σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Παρά την πρόοδο, το INSEE προειδοποιεί ότι η πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα. Οι καταναλωτές ήδη προτιμούν να αποταμιεύουν αντί να ξοδεύουν, παρά το χαμηλό πληθωρισμό, που προβλέπεται κατά μέσο όρο στο 1% φέτος.

Επιπλέον, οι ανησυχίες για την ανεργία —η υψηλότερη των τελευταίων 10 ετών εκτός της περιόδου της COVID— επηρεάζουν τις δαπάνες των νοικοκυριών, παρότι το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να αυξηθεί οριακά στο 7,6% έως το τέλος του έτους.