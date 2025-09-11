Τραμπ για Κερκ: «Γίγαντας της γενιάς του» - Θα του απονείμει το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα απονείμει «σύντομα» το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ, στενό σύμμαχό του που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ έγινε κατά τη διάρκεια τελετής στο Πεντάγωνο για την 24η επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κερκ «γίγαντα της γενιάς του» και «υπέρμαχο της ελευθερίας», τονίζοντας τη σημασία της συμβολής του στην υπεράσπιση των αμερικανικών αξιών. Ο πρόεδρος επισήμανε ότι η απονομή της ύψιστης τιμής για τους πολίτες των ΗΠΑ θα γίνει παρουσία «πολύ μεγάλου πλήθους».

Το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας αποτελεί την ανώτατη διάκριση που μπορεί να απονεμηθεί σε πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, τιμώντας τις εξαιρετικές υπηρεσίες προς τη χώρα και την προάσπιση των θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας. Η απονομή στον Τσάρλι Κερκ έρχεται ως αναγνώριση της ζωής και της προσφοράς του, λίγες μέρες μετά τον αιφνίδιο και τραγικό θάνατό του.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη στενή σχέση Τραμπ - Κερκ και τη σημασία που απέδωσε ο πρώην πρόεδρος στην προσφορά του στο δημόσιο βίο και στα ιδανικά της Αμερικής.