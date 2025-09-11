Μερτς: Η σοβαρότερη κατάσταση ασφαλείας στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας

Ως τη «σοβαρότερη της μεταπολεμικής ιστορίας» χαρακτήρισε την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Γερμανία ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον διορισμό του νέου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND), Μάρτιν Γιέγκερ.

Ο κ. Μερτς τόνισε ότι οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν σε επίπεδο που «θα αντανακλά το μέγεθος και τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας».

«Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε ένα πεδίο μεγάλης αβεβαιότητας. Η κατάσταση ασφάλειας δεν ήταν ποτέ στην μεταπολεμική ιστορία τόσο σοβαρή όσο σήμερα», δήλωσε ο καγκελάριος, υπογραμμίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις από υβριδικές επιθέσεις, δολιοφθορές, κατασκοπεία και εκστρατείες παραπληροφόρησης. «Έχουμε συστημικούς αντιπάλους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο επιθετικοί», πρόσθεσε.

Ο Μερτς επεσήμανε ότι «το πιο σημαντικό καθήκον αυτής της κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει νέα θεμέλια για μια ασφαλή, κυρίαρχη Γερμανία». Παράλληλα, τόνισε ότι η BND θα πρέπει να ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και να συνεργάζεται άριστα με τις εγχώριες υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και τους διεθνείς εταίρους. Προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία «καλύτερου» νομικού πλαισίου για τη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών, τονίζοντας ότι η κυριαρχία της Γερμανίας και της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ο νέος επικεφαλής της BND, Μάρτιν Γιέγκερ, αναλαμβάνει με βασικό στόχο την αποκατάσταση της φήμης της υπηρεσίας, η οποία είχε δεχθεί κριτική για την αποτυχία της να προειδοποιήσει εγκαίρως για την πρόθεση της Ρωσίας να εισβάλει στην Ουκρανία.

Ως διπλωμάτης καριέρας, ο Γιέγκερ θεωρείται ιδιαίτερα ικανός στη διαχείριση κρίσεων. Στο παρελθόν υπηρέτησε ως πρέσβης της Γερμανίας στη Βαγδάτη και στην Καμπούλ, καθώς και ως εκπρόσωπος Τύπου του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο υπουργείο Εξωτερικών και του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στο υπουργείο Οικονομικών κατά την ελληνική κρίση. Από τον Ιούλιο του 2023 ήταν πρέσβης της Γερμανίας στο Κίεβο, ενώ στο παρελθόν είχε αποχωρήσει από το διπλωματικό σώμα για να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα.

Με τη διορισμό του Γιέγκερ, η γερμανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της BND απέναντι σε πολέμους, κρίσεις και αυξανόμενες απειλές, θέτοντας τις βάσεις για μια ασφαλή και κυρίαρχη Γερμανία στον 21ο αιώνα.