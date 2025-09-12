Ινδία: «Έτρεξε» με 2,07% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Μετά από εννέα συνεχόμενους μήνες χαλάρωσης, ο πληθωρισμός στην Ινδία ανέβηκε στο 2,07% τον Αύγουστο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της κυβέρνησης την Παρασκευή (12/9).

Η αύξηση του πληθωρισμού τον Αύγουστο «οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πληθωρισμού στα λαχανικά, το κρέας και τα ψάρια, τα έλαια και τα λίπη, τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και τα αυγά», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της. Ο πληθωρισμός των τροφίμων μειώθηκε κατά 0,69% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, σε επιβράδυνση από τη μείωση των τιμών των τροφίμων κατά 1,76% τον Ιούλιο.

Οι μέσες εκτιμήσεις των οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν τοποθετήσει τον ετήσιο πληθωρισμό στο 2,1%, μετά την αύξηση των τιμών τον Ιούλιο στο 1,55% — το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2017 — λόγω της μείωσης του πληθωρισμού στα τρόφιμα.

Παρά την άνοδο του Αυγούστου, ο πληθωρισμός στην Ινδία κυμαίνεται κοντά στο στόχο της Τράπεζας της Ινδίας για πληθωρισμό μεταξύ 2% και 6%. Τον περασμένο μήνα, η κεντρική τράπεζα προέβλεψε αύξηση του ΔΤΚ κατά 3,1% για το οικονομικό έτος που λήγει το Μάρτιο του 2026.

«Αναμένουμε ότι ο πληθωρισμός θα επιταχυνθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, αν και οι επιπτώσεις των μειώσεων των συντελεστών GST θα πρέπει να επιβραδύνουν το ρυθμό επιτάχυνσης από τον Οκτώβριο και μετά», δήλωσε η Hanna Luchnikava-Schorsch, επικεφαλής της Asia-Pacific Economics στην S&P Global Market Intelligence, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 3,3% κατά το τρέχον οικονομικό έτος που λήγει στα τέλη Μαρτίου 2026.

Τα ευνοϊκά στοιχεία για τον πληθωρισμό προσφέρουν στην κεντρική τράπεζα περιθώριο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής και μετριασμού των επιπτώσεων των αμερικανικών δασμών στην ανάπτυξη της χώρας.