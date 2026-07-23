Επιταχύνει τον σχεδιασμό της για ναυτιλία και ναυπηγήσεις η Ινδία

Σε εφαρμογή περνά σταδιακά ο σχεδιασμός της Ινδίας για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, της ναυπηγικής βιομηχανίας και των λιμενικών υποδομών, σχεδόν τρία χρόνια μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος Maritime Amrit Kaal Vision 2047.

Σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής συμβουλευτικής εταιρείας Drewry, οι πρωτοβουλίες αποβλέπουν στον περιορισμό της εξάρτησης από ξένους μεταφορείς, στην ενίσχυση των εγχώριων ναυπηγείων και μονάδων επισκευής πλοίων, καθώς και στην αναβάθμιση λιμένων και τερματικών σταθμών για την εξυπηρέτηση του αυξανόμενου εξωτερικού εμπορίου της χώρας.

Η ινδική κυβέρνηση εκτιμά ότι η δημιουργία ισχυρότερου εγχώριου ναυτιλιακού τομέα θα μπορούσε να περιορίσει τις πληρωμές προς ξένες ναυτιλιακές εταιρείες και να εξοικονομεί έως και 70 δισ. δολάρια σε συνάλλαγμα ετησίως.

Στις αρχές Ιουλίου η κυβέρνηση προχώρησε στην επίσημη έναρξη της Bharat Container Shipping Line (BCSL), μιας νέας εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Στο σχήμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η κρατική Shipping Corporation of India, η Container Corporation of India (ConCor), καθώς και φορείς από τους τομείς των λιμένων, των σιδηροδρομικών μεταφορών και της χρηματοδότησης.

Βασικός στόχος είναι ο περιορισμός της εξάρτησης της Ινδίας από ξένους μεταφορείς, οι οποίοι σήμερα διαχειρίζονται περίπου το 93% των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων της χώρας. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την ένταξη της BCSL στις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως έως το 2047.

Η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει τη σταδιακή συγκρότηση στόλου, την ανάπτυξη δικτύου γραμμών και τη δημιουργία επαρκούς εμπορικής βάσης φορτίων. Δεν έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα απόκτησης πλοίων και την προβλεπόμενη χωρητικότητα του νέου μεταφορέα.

Αντίστοιχα υψηλοί είναι οι στόχοι στον ναυπηγικό τομέα. Η Ινδία βρίσκεται σήμερα στην 20ή θέση της παγκόσμιας κατάταξης και αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,1% της διεθνούς ναυπηγικής παραγωγής.

Νωρίτερα εντός του έτους, η κυβέρνηση ενέκρινε πακέτο στήριξης ύψους 5,4 δισ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει επιδοτήσεις για νέες ναυπηγήσεις και χρηματοδότηση υποδομών.

Το Maritime Amrit Kaal Vision προβλέπει την είσοδο της χώρας στις δέκα μεγαλύτερες ναυπηγικές δυνάμεις έως το 2030 και στις πέντε μεγαλύτερες έως το 2047. Πρόκειται για κυβερνητικούς στόχους και όχι για προβλέψεις σχετικά με την εξέλιξη του μεριδίου της χώρας στην παγκόσμια αγορά.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προσέλκυσης ξένης τεχνογνωσίας, η κρατική Cochin Shipyard Limited και η νοτιοκορεατική HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering εξετάζουν τη σύσταση κοινοπραξίας ισότιμης συμμετοχής.

Το σχεδιαζόμενο έργο αφορά εγκατάσταση κατασκευής τμημάτων πλοίων στο Kochi της Kerala, με εκτιμώμενη επένδυση περίπου 500 εκατ. δολαρίων. Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη οριστική επενδυτική συμφωνία. Η νοτιοκορεατική εταιρεία είχε διευκρινίσει τον Ιούνιο ότι δεν είχε ληφθεί τελική απόφαση για το έργο.

Παράλληλα, ο όμιλος HD Hyundai συμμετέχει στον σχεδιασμό του Thoothukudi Mega-Yard, με αντικείμενο τη ναυπήγηση μεγάλων εμπορικών πλοίων. Η συνεργασία περιλαμβάνει τεχνολογίες αυτοματισμού, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον σχεδιασμό πλοίων και προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού.

Η ινδική ναυπηγική βιομηχανία έχει μέχρι σήμερα επικεντρωθεί κυρίως σε μικρά πλοία ακτοπλοΐας και παράκτιων μεταφορών, καθώς και σε μονάδες για το Πολεμικό Ναυτικό και άλλους κρατικούς φορείς.

Τον Απρίλιο, ωστόσο, η Swan Defence and Heavy Industries εξασφάλισε παραγγελία από την Energy One Limited για τέσσερα bulk carriers μεταφορικής ικανότητας 92.500 dwt έκαστο. Τα πλοία θα διαθέτουν σύστημα διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης αμμωνίας και θα κατασκευαστούν στο ναυπηγείο Pipavav.

Πρόκειται για τα μεγαλύτερα εμπορικά πλοία που έχουν ανατεθεί προς κατασκευή σε ινδικό ναυπηγείο. Σύμφωνα με τη Swan Defence, η παραγγελία αποτελεί επίσης το πρώτο πρόγραμμα ναυπήγησης πλοίων διπλού καυσίμου αμμωνίας στην Ινδία. Οι παραδόσεις προγραμματίζεται να αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2029.

Οι νέες επενδύσεις έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών ναυτιλιακών εταιρειών. Η Maersk και η ConCor προωθούν κοινοπραξία για τη λειτουργία Inland Container Depot στην πολιτεία Uttar Pradesh.

Παράλληλα, οι CMA CGM, Hapag-Lloyd και MSC εξετάζουν ευκαιρίες στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σύμφωνα με ναυτιλιακές πληροφορίες, η CMA CGM έχει προχωρήσει σε παραγγελίες έξι feeder containerships διπλού καυσίμου στην Cochin Shipyard. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πλήρεις συμβατικές λεπτομέρειες της παραγγελίας.

Η Mitsui O.S.K. Lines φέρεται επίσης να συνεργάζεται με την κρατική Oil and Natural Gas Corporation με στόχο τη δημιουργία κοινοπρακτικών σχημάτων για τη διαχείριση very large ethane carriers. Και σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουν ανακοινωθεί ο αριθμός των πλοίων, το ύψος της επένδυσης ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Η εξέλιξη του ινδικού προγράμματος θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των επενδύσεων, τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού και την ικανότητα των εγχώριων ναυπηγείων να τηρούν διεθνή πρότυπα κόστους, ποιότητας και χρόνου παράδοσης.