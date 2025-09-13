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Fitch: Υποβάθμιση της Γαλλίας σε Α+ λόγω χρέους και πολιτικής αστάθειας
Ειδήσεις
09:54 - 13 Σεπ 2025

Fitch: Υποβάθμιση της Γαλλίας σε Α+ λόγω χρέους και πολιτικής αστάθειας

Reporter.gr Newsroom
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Η Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας από "AA-" σε "A+", εξαιτίας της ανησυχίας για το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, το οποίο περιορίζει την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίζει μελλοντικές οικονομικές κρίσεις χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, το χρέος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, γεγονός που αποδίδεται στα επίμονα πρωτογενή ελλείμματα. Η Fitch προβλέπει ότι μέχρι το 2027, το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 121% του ΑΕΠ, έναντι 113,2% το 2024, χωρίς να διαφαίνεται κάποια σταθεροποιητική προοπτική στο άμεσο μέλλον.

Ο δείκτης χρέους της Γαλλίας για το 2024 είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών που διαθέτουν αξιολόγηση στην κατηγορία "Α", ενώ ξεπερνά κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες το επίπεδο του 2019. Πλέον, η Γαλλία βρίσκεται στην τρίτη θέση μεταξύ των χωρών με βαθμολογία "Α" και "ΑΑ" ως προς το ύψος του χρέους της.

Η Fitch επισημαίνει επίσης ότι η πρόσφατη πολιτική αστάθεια – με αποκορύφωμα την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, που δεν εξασφάλισε ψήφο εμπιστοσύνης – αναδεικνύει τον εντεινόμενο κατακερματισμό και την πόλωση του γαλλικού πολιτικού τοπίου. Από τις πρόωρες εκλογές του 2024 και έπειτα, η χώρα έχει αλλάξει τρεις κυβερνήσεις, εξέλιξη που, σύμφωνα με την Fitch, υπονομεύει την ικανότητα του πολιτικού συστήματος να εφαρμόσει σοβαρές δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και καθιστά απίθανο να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης του ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ μέχρι το 2029.

Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα παραμείνει πάνω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027. Αν και η Fitch λαμβάνει υπόψη ένα ετήσιο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ – που αντισταθμίζει κατά μέρος το αυξανόμενο κόστος τόκων και τις αμυντικές δαπάνες – θεωρεί ότι το τελικό πακέτο μέτρων θα είναι πιο αδύναμο από αυτό που είχε εισηγηθεί η προηγούμενη κυβέρνηση.

Τέλος, ο οίκος προειδοποιεί πως, εάν δεν εγκριθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός έως τα τέλη του έτους, δεν θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν νέα μέτρα εξυγίανσης, κάτι που θα επιδεινώσει περαιτέρω τη δημοσιονομική εικόνα της Γαλλίας.

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