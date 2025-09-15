Εμπορικές συνομιλίες Ινδίας–ΗΠΑ την Τρίτη (16/9) στο Νέο Δελχί

Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν εμπορικές συνομιλίες στο Νέο Δελχί την Τρίτη (16/9), λίγες εβδομάδες μετά την επιβολή τιμωρητικών δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εξαγωγές της χώρας.

Ο Ρατζές Αγκαρβάλ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ινδίας και ειδικός γραμματέας στο υπουργείο Εμπορίου, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο πλευρές θα επιταχύνουν τις συνομιλίες, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για τη Νότια Ασία, Μπρένταν Λιντς, θα βρεθεί την Τρίτη στο Νέο Δελχί για μονοήμερη επίσκεψη.

Πτώση εξαγωγών της Ινδίας και διεύρυνση των αμερικανικών δασμών

Οι εξαγωγές της Ινδίας μειώθηκαν στα 35,10 δισ. δολάρια τον Αύγουστο από 37,24 δισ. τον Ιούλιο, με το εμπορικό της έλλειμμα να περιορίζεται στα 26,49 δισ. δολάρια από 27,35 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα από τις 27 Αυγούστου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό στο 50% — ένα από τα υψηλότερα που εφαρμόζονται σε εμπορικό εταίρο τους.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν στα 6,86 δισ. δολάρια τον Αύγουστο από 8,01 δισ. τον Ιούλιο, με τις συνολικές αποστολές της Ινδίας προς την Ουάσιγκτον την περίοδο Απριλίου–Αυγούστου να ανέρχονται σε 40,39 δισ. δολάρια. Ο πλήρης αντίκτυπος των νέων δασμών αναμένεται να φανεί το Σεπτέμβριο.