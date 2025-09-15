ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μαρινάκης: Από τις 83 μειώσεις φόρων οι 25 αφορούν την έμμεση φορολογία
Πολιτική
14:10 - 15 Σεπ 2025

Μαρινάκης: Από τις 83 μειώσεις φόρων οι 25 αφορούν την έμμεση φορολογία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σήμερα (Δευτέρα 15/6), με τις λεπτομέρειες της πρωινής συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους «συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό», το οποίο «παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας». Είπε ακόμη πως ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στηρίζει τη συνεννόηση της ΕΕ με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, «μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και προφανώς μόνο βάσει των θεμελιωδών προβλέψεων του διεθνούς δικαίου με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με την τήρηση των απαραίτητων εγγυήσεων ασφαλείας».

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι «στηρίζουμε έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για μία εκεχειρία». Κατέστησε, ακόμη, σαφή την ανησυχία του για «την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ», ζήτησε να αποφευχθεί «περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα», θυμίζοντας ότι η Ελλάδα παρέχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη ενός κοινό ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για αμυντικές ανάγκες κοινού ενδιαφέροντος, ειδικά με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία, και τόνισε: «Σε μία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο τα μέλη της Ένωσης».

Παράλληλα, συζητήθηκαν το μεταναστευτικό, η υποστήριξη των χωρών πρώτης γραμμής, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η κοινή αγροτική πολιτική.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική πορεία της Ελλάδας, λέγοντας: «Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς καταφέρατε να ανακάμψετε και να επιτύχετε πολύ υγιείς μακροοικονομικές βάσεις». Επεσήμανε πως οι προτεραιότητες πλέον είναι «την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια», αλλά «τίποτα δεν είναι δυνατό χωρίς υγιείς μακροοικονομικές βάσεις».

Έμφαση δόθηκε και στα φορολογικά ζητήματα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρει ότι από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών από το 2019, οι 25 αφορούν την έμμεση φορολογία — όπως η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές και στα βρεφικά είδη, στα αγαθά δημόσιας υγείας, και την αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε νέες οικοδομές.

Για το πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, τονίστηκε ότι «εξυπηρετούνται περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους ανά μήνα», ότι η υπηρεσία είναι δωρεάν, και πως σύντομα θα επεκταθεί ώστε να παρέχεται δυνατότητα παράδοσης «και σε φαρμακείο της γειτονιάς του δικαιούχου».

Σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 1.231 ρυθμίσεις οφειλών ύψους €317 εκατ., αυξημένες κατά 18,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, και κατά 78% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη 24ωρη λειτουργία του μετρό και του τραμ το Σάββατο στην Αθήνα, με πάνω από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων και επιπλέον δρομολόγια, καθώς και στη συμβολική και πρακτική σημασία της συμμετοχής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ, λέγοντας: «Μας κάνατε υπερήφανους!».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 15:38
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο
Πολιτική

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε
Πολιτική

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο
Πολιτική

Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις
Πολιτική

Ο Μαρινάκης συμφωνεί με τον Άδωνι για Τσίπρα αλλά… παίρνει αποστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ