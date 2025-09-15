Μαρινάκης: Από τις 83 μειώσεις φόρων οι 25 αφορούν την έμμεση φορολογία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σήμερα (Δευτέρα 15/6), με τις λεπτομέρειες της πρωινής συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους «συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό», το οποίο «παραμένει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας». Είπε ακόμη πως ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στηρίζει τη συνεννόηση της ΕΕ με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, «μια συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή της Ουκρανίας και προφανώς μόνο βάσει των θεμελιωδών προβλέψεων του διεθνούς δικαίου με σεβασμό στο απαραβίαστο των συνόρων και σίγουρα με την τήρηση των απαραίτητων εγγυήσεων ασφαλείας».

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, με τον πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι «στηρίζουμε έμπρακτα τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για μία εκεχειρία». Κατέστησε, ακόμη, σαφή την ανησυχία του για «την ανεπίτρεπτη παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας του Κατάρ», ζήτησε να αποφευχθεί «περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα», θυμίζοντας ότι η Ελλάδα παρέχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη ενός κοινό ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού εργαλείου για αμυντικές ανάγκες κοινού ενδιαφέροντος, ειδικά με αφορμή τα γεγονότα στην Πολωνία, και τόνισε: «Σε μία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν μπορούν να μετέχουν χώρες οι οποίες απειλούν ακόμα με πόλεμο τα μέλη της Ένωσης».

Παράλληλα, συζητήθηκαν το μεταναστευτικό, η υποστήριξη των χωρών πρώτης γραμμής, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και η κοινή αγροτική πολιτική.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική πορεία της Ελλάδας, λέγοντας: «Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς καταφέρατε να ανακάμψετε και να επιτύχετε πολύ υγιείς μακροοικονομικές βάσεις». Επεσήμανε πως οι προτεραιότητες πλέον είναι «την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια», αλλά «τίποτα δεν είναι δυνατό χωρίς υγιείς μακροοικονομικές βάσεις».

Έμφαση δόθηκε και στα φορολογικά ζητήματα, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναφέρει ότι από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών από το 2019, οι 25 αφορούν την έμμεση φορολογία — όπως η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές και στα βρεφικά είδη, στα αγαθά δημόσιας υγείας, και την αναστολή καταβολής ΦΠΑ σε νέες οικοδομές.

Για το πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης φαρμάκων υψηλού κόστους, τονίστηκε ότι «εξυπηρετούνται περίπου 10.000 κατ’ οίκον παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους ανά μήνα», ότι η υπηρεσία είναι δωρεάν, και πως σύντομα θα επεκταθεί ώστε να παρέχεται δυνατότητα παράδοσης «και σε φαρμακείο της γειτονιάς του δικαιούχου».

Σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 1.231 ρυθμίσεις οφειλών ύψους €317 εκατ., αυξημένες κατά 18,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, και κατά 78% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023.

Τέλος, αναφέρθηκε στην πρώτη επίσημη 24ωρη λειτουργία του μετρό και του τραμ το Σάββατο στην Αθήνα, με πάνω από 55.000 επικυρώσεις εισιτηρίων και επιπλέον δρομολόγια, καθώς και στη συμβολική και πρακτική σημασία της συμμετοχής της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ, λέγοντας: «Μας κάνατε υπερήφανους!».