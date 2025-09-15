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Νέες πληροφορίες για το δολοφόνο του Κερκ - Ασαφή ακόμα τα κίνητρα
Ειδήσεις
14:16 - 15 Σεπ 2025

Νέες πληροφορίες για το δολοφόνο του Κερκ - Ασαφή ακόμα τα κίνητρα

Reporter.gr Newsroom
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Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ, ωστόσο, οι πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή. Ο Τάιλερ Ρόμπινσον έχει συλληφθεί για τη δολοφονία και σύμφωνα με τις αρχές είχε «αριστερή ιδεολογία», ωστόσο, το κίνητρο παραμένει ασαφές, όπως σημειώνουν οι αρχές της Γιούτα.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ (Ρεπουμπλικανός), δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν το κίνητρο πίσω από τη θανατηφόρα επίθεση εναντίον του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, αλλά οι συνεντεύξεις με άτομα του κύκλου του υπόπτου, Τάιλερ Ρόμπινσον, αποκάλυψαν νέες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων ότι είχε “αριστερή ιδεολογία”.

Ο Ρόμπινσον, που συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών, δεν έχει ομολογήσει ούτε συνεργάζεται με την έρευνα από τότε που συνελήφθη την Πέμπτη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη.

Αν και η οικογένειά του είναι συντηρητική, ο 22χρονος φαίνεται να είχε “πολύ διαφορετικές” πολιτικές απόψεις. Σύμφωνα με τα μητρώα ψηφοφόρων, ο Ρόμπινσον ήταν εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος, ενώ οι γονείς του ως Ρεπουμπλικανοί.

Ο Κοξ είπε ότι ο ύποπτος, που κάποτε ήταν αριστούχος μαθητής, φαινόταν να έχει “ριζοσπαστικοποιηθεί” μετά την εγκατάλειψη του Πανεπιστημίου της Γιούτα. Κελύφη σφαιρών που βρέθηκαν στη σκηνή είχαν χαραγμένα μηνύματα όπως “hey fascist! CATCH!” και σύμβολα συνδεδεμένα με την κουλτούρα του gaming.

«Φίλοι επιβεβαίωσαν ότι είχε βυθιστεί σε εκείνα τα σκοτεινά μέρη του διαδικτύου — Reddit, και άλλα», δήλωσε ο Κοξ.

Ο Ρόμπινσον ζούσε με έναν/μία σύντροφο που «έμεινε άναυδος/η» όταν έμαθε για τον πυροβολισμό στην εκδήλωση στο Utah Valley University. Το άτομο συνεργάζεται με τις αρχές και, σύμφωνα με τον Κοξ, «είναι σε διαδικασία μετάβασης από άνδρας σε γυναίκα». Οι αρχές δεν γνωρίζουν αν αυτό σχετίζεται με το κίνητρο.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται την Τρίτη, όταν αναμένεται να ασκηθούν επίσημες κατηγορίες και ο Ρόμπινσον να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο στην πόλη Πρόβο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Ρόμπινσον είχε εκφραστεί επικριτικά για τον Κερκ το τελευταίο διάστημα. Πιστεύεται ότι ενήργησε μόνος του.

Κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Γιούτα, με κατηγορίες για επιβαρυμένη ανθρωποκτονία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και χρήση όπλου που προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό. Η επιβαρυμένη ανθρωποκτονία ενδέχεται να επισύρει τη θανατική ποινή ή ισόβια κάθειρξη.

Ο Ρόμπινσον κρατείται σε ειδική πτέρυγα και παρακολουθείται στενά, αν και δεν έχουν αναφερθεί αυτοκτονικές τάσεις. Θα υποβληθεί σε ψυχολογική αξιολόγηση για την περαιτέρω τοποθέτησή του.

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