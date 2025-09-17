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«Κόλαση πυρός» στη Γάζα: Τουλάχιστον 100 νεκροί - Αναζητούν διέξοδο οι άμαχοι
Ειδήσεις
10:31 - 17 Σεπ 2025

«Κόλαση πυρός» στη Γάζα: Τουλάχιστον 100 νεκροί - Αναζητούν διέξοδο οι άμαχοι

Reporter.gr Newsroom
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Η πόλη της Γάζας βρίσκεται από την Τρίτη σε ασφυκτικό ισραηλινό κλοιό, με βομβαρδισμούς, αλλά και πυρά από άρματα μάχης. Χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν την καταστροφική τους επέλαση και την Τετάρτη (17/9) με τις πληροφορίες από την περιοχή να προκαλούν τρόμο.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στην πόλη της Γάζας βρίσκονται 3.000 μέλη της Χαμάς, που αντιστοιχούν σύμφωνα με τον ΟΗΕ στο 1% των ανθρώπων στην περιοχή. Αυτό, όμως, δεν εμποδίζει την κυβέρνηση Νετανιάχου να δώσει εντολή για πλήρη καταστροφή της πόλης.

Στο μεταξύ, οι άμαχοι δεν έχουν καμία προστασία. Χιλιάδες προσπάθησαν να φύγουν με όποιον τρόπο βρήκαν, ωστόσο, είναι πάρα πολλοί και όσοι έμειναν πίσω, στην «κόλαση».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, από όπου το Ισραήλ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή προς τα νότια του θύλακα.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος εκτίμησε ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει την πόλη πριν από την επίγεια επίθεση. Το κόστος, όμως, είναι δυσβάσταχτο για τους κατοίκους της Γάζας, οι οποίοι ήδη ζούσαν σε δύσκολες συνθήκες τα τελευταία χρόνια.

Δημοσιογράφοι μεγάλων μέσων μεταδίδουν με δυσκολία τις πληροφορίες, αλλά περιγράφουν πως έζησαν κόλαση και φυσικά οι περισσότεροι εγκατέλειψαν την περιοχή.

Πάνω από 100 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους χθες, πρώτη μέρα της επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών ΙΙ» σε ολόκληρο τον θύλακα.

Όσο για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Γάζας είναι πραγματικά δραματική.

Έκκληση της Παλαιστινιακής Αρχής για παρέμβαση των ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, η Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ) ζήτησε παγκόσμια παρέμβαση και απηύθυνε έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν. «Ολόκληρος ο κόσμος έχει απορρίψει αυτή την κλιμάκωση, θεωρώντας την έγκλημα πολέμου κατά της ανθρωπότητας και θα οδηγήσει σε περαιτέρω ένταση και αστάθεια στην περιοχή», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ, εκπρόσωπος της προεδρίας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το Ισραήλ ανοίγει διάδρομο για τους κατοίκους της Γάζας

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ενημέρωσαν τους κατοίκους της Γάζας ότι ανοίγουν μια δεύτερη διαδρομή για όσους επιθυμούν να εγκαταλείψουν την πόλη.

Η διαδρομή, κατά μήκος της οδού Sala-al-Din στη νότια Λωρίδα, θα είναι ανοιχτή έως το μεσημέρι της Παρασκευής, ανακοίνωσε στα αραβικά ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Avichay Adraee, στον λογαριασμό του στο X.

Εν τω μεταξύ, η Χαμάς χαρακτήρισε την επίθεση στην πόλη της Γάζας ως «άνευ προηγουμένου βάρβαρη σιωνιστική κλιμάκωση» η οποία «παραβίασε όλους τους διεθνείς κανόνες και νόμους».



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