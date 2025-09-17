Ηνωμένο Βασίλειο: Σταθερός στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σταθερός στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη (17/9) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Ο βασικός πληθωρισμός του Αυγούστου, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ασταθείς τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση, από 3,8% τους δώδεκα μήνες έως τον Ιούλιο.

«Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην πτώση αυτό το μήνα, με τις τιμές να αυξάνονται λιγότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, μετά τη μεγάλη αύξηση του Ιουλίου που συνδέθηκε με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ONS, Grant Fitzner και πρόσθεσε: «Αυτό αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και τη μείωση του κόστους διαμονής σε ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους».

Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με το ONS, με μικρές αυξήσεις σε μια σειρά από λαχανικά, τυριά και ψάρια.

Η υπουργός Οικονομικών. Ρέιτσελ Ριβς, σχολίασε ότι αναγνωρίζει ότι «οι οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ότι για πολλούς η οικονομία φαίνεται να έχει κολλήσει. Γι' αυτό είμαι αποφασισμένη να μειώσω το κόστος και να υποστηρίξω τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν υψηλότερους λογαριασμούς».

Στενή παρακολούθηση πληθωρισμού και σταδιακή χαλάρωση από την Τράπεζα της Αγγλίας

Η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αφού προέβλεψε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα μπορούσε να κορυφωθεί στο 4% το Σεπτέμβριο, πριν υποχωρήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια τον Αύγουστο, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο από 4,25% σε 4%, και δήλωσε ότι θα ακολουθήσει μια «σταδιακή και προσεκτική» προσέγγιση στη νομισματική χαλάρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Η επόμενη συνεδρίασή της είναι την Πέμπτη (18/9), αλλά δεν αναμένεται να προσαρμόσει τα επιτόκια αυτό το μήνα, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν θα τα μειώσει το Νοέμβριο.