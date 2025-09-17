ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηνωμένο Βασίλειο: Σταθερός στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο
Ειδήσεις
11:11 - 17 Σεπ 2025

Ηνωμένο Βασίλειο: Σταθερός στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε σταθερός στο 3,8% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη (17/9) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Ο βασικός πληθωρισμός του Αυγούστου, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ασταθείς τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αυξήθηκε κατά 3,6% σε ετήσια βάση, από 3,8% τους δώδεκα μήνες έως τον Ιούλιο.

«Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην πτώση αυτό το μήνα, με τις τιμές να αυξάνονται λιγότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, μετά τη μεγάλη αύξηση του Ιουλίου που συνδέθηκε με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ONS, Grant Fitzner και πρόσθεσε: «Αυτό αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα και τη μείωση του κόστους διαμονής σε ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους».

Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με το ONS, με μικρές αυξήσεις σε μια σειρά από λαχανικά, τυριά και ψάρια.

Η υπουργός Οικονομικών. Ρέιτσελ Ριβς, σχολίασε ότι αναγνωρίζει ότι «οι οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ότι για πολλούς η οικονομία φαίνεται να έχει κολλήσει. Γι' αυτό είμαι αποφασισμένη να μειώσω το κόστος και να υποστηρίξω τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν υψηλότερους λογαριασμούς».

Στενή παρακολούθηση πληθωρισμού και σταδιακή χαλάρωση από την Τράπεζα της Αγγλίας

Η Τράπεζα της Αγγλίας παρακολουθεί στενά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, αφού προέβλεψε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή θα μπορούσε να κορυφωθεί στο 4% το Σεπτέμβριο, πριν υποχωρήσει στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια τον Αύγουστο, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο από 4,25% σε 4%, και δήλωσε ότι θα ακολουθήσει μια «σταδιακή και προσεκτική» προσέγγιση στη νομισματική χαλάρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και την ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Η επόμενη συνεδρίασή της είναι την Πέμπτη (18/9), αλλά δεν αναμένεται να προσαρμόσει τα επιτόκια αυτό το μήνα, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν θα τα μειώσει το Νοέμβριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Τα στοιχεία που επιβαρύνουν την επενδυτική ψυχολογία
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τα στοιχεία που επιβαρύνουν την επενδυτική ψυχολογία

Έρχεται «κοστούμι φόρου» για ξεχασιάρηδες - Οι προθεσμίες
Φορολογία

Έρχεται «κοστούμι φόρου» για ξεχασιάρηδες - Οι προθεσμίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…
Ανεμοδείκτης

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα
Οικονομία

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίδραση στις 2520 μονάδες - Τα βλέμματα στα στοιχεία πληθωρισμού
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίδραση στις 2520 μονάδες - Τα βλέμματα στα στοιχεία πληθωρισμού 

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής
Ειδήσεις

Νέα αμυντική συμφωνία Τουρκίας – Βρετανίας χωρίς ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ