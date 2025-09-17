Χρηματιστήριο: Τα στοιχεία που επιβαρύνουν την επενδυτική ψυχολογία

Κρίσιμη η σημερινή (17/9) συνεδρίαση από τεχνικής άποψης μετά το χθεσινό sell off και το κλείσιμο του ΓΔ κάτω από το σημείο καμπής (ΓΔ 2033 -1,18%), με την πορεία της αγοράς να καθορίζεται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, ο καθένας με το δικό του πρόσημο στην ψυχολογία και στις κινήσεις των επενδυτών.

Θετικά αποτιμώνται τα δημοσιονομικά στοιχεία που ανακοίνωσαν τόσο το Υπ.Οικ. όσο και η ΤτΕ σχετικά με το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού αλλά και τα πρόδρομα στοιχεία για τον τουρισμό όπως αυτά αποτυπώνονται τόσο στα αποτελέσματα της ΑΡΑΙΓ (+5% στα έσοδα), όσο και στην κίνηση των 39 αεροδρομίων στην χώρα (24 ΥΠΑ, 14 Fraport, ΔΑΑ) στο οκτάμηνο, όπου η συνολική επιβατική κίνηση έφτασε στα 57,4 εκ. επιβάτες (+4,6%) και οι πτήσεις στις 432 χιλιάδες (+3,5%).

Θετικά συνεισφέρουν και τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου με την ΑΡΑΙΓ να ανακοινώνει αύξηση στα ebitda κατά 6% και διπλασιασμό κερδών στα 48 εκ. και την Noval +17% στα ebitda εξαμήνου.

Με το ίδιο πρόσημο ολοκληρώθηκε και η εξαγορά του 70% - αρχικά - της HSBC Μάλτας από την Credia Bank έναντι 200 εκ. ευρώ ενώ και οι εκθέσεις και συστάσεις εγχώριων οίκων (Pantelakis Sec. , Eurobank Equities) συνηγορούν σε νέο ανοδικό κύκλο.

Τα στοιχεία που βαρύνουν την επενδυτική ψυχολογία και την αγορά έχουν να κάνουν κυρίως με τις εντεινόμενες ανησυχίες στα γεωπολιτικά, πόσο μάλλον όταν στις γνωστές εστίες έντασης (ΜΑ, Ουκρανία) έχουμε και μια όξυνση στις σχέσεις με την γειτονική Τουρκία με έξοδο ερευνητικού σκάφους και απάντηση της χώρας με ξαφνική ενεργοποίηση διακλαδικής άσκησης.

Στα παραπάνω αρνητικά θα πρέπει να θυμίσουμε και την πολιτική – που μπορεί να εξελιχτεί και σε κρίση χρέους – κρίση στην Γαλλία, στα προβλήματα σε Γερμανία και Βρετανία αλλά και στις επιπτώσεις της υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ (νέο υψηλό έτους στο 1,185) στις εξαγωγές και στον τουρισμό.

Οι αποψινές αποφάσεις της Fed για μείωση επιτοκίων του δολαρίου αλλά και το λεκτικό για τα επόμενα βήματα θα είναι καθοριστική για την βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών με τα ευρωπαικά χρηματιστήρια να ανοίγουν ανοδικά (Dax +0,6%) αναμένοντας τα μηνύματα των Κεντρικών Τραπεζών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης