Έρχεται «κοστούμι φόρου» για ξεχασιάρηδες - Οι προθεσμίες

«Μπιλιετάκια» για ενημέρωση για οφειλόμενους φόρους σε χιλιάδες πολίτες , οι οποίοι μετά από ελέγχους πιάστηκαν να μην έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση, άρχισε να στέλνει η ΑΑΔΕ.

Στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας είναι όσοι και όσες βρίσκονται στο «παρά πέντε» της παραγραφής των οφειλών τους. Πρόκειται για υποθέσεις του 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του 2025 και για τις οποίες οι ελεγκτές προχωρούν σε «κατ’ εκτίμηση» καταλογισμούς φόρου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.



Στόχος είναι η ενημέρωση τους οφεικομεβουσ φόρους θα πρέπει να φτάσουν στους φορολογούμενους πριν την εκπνοή του έτους.



Τα βάρη

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα με το έτος που διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης, καταλογίζονται φόρος εισοδήματος, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή είναι κάτω των 100 ευρώ.



Η διαδικασία



H ΑΑΔΕ εκδίδει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει φορολογητέα ύλη άνω των 30 ευρώ.



Στην πράξη αναγράφονται τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη, ενώ μπορεί να εκδίδεται και για τους δύο συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, εφόσον ισχύει ακόμη η σχέση.



Το εκκαθαριστικό με τον φόρο κοινοποιείται στον φορολογούμενο μέσω της θυρίδας του στην ψηφιακή πύλη myAADE και με email. Μετά την έκδοση της πράξης, οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κανονική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε ο φόρος να υπολογιστεί με βάση τα πραγματικά στοιχεία.



Προσφυγές και ρυθμίσεις



Οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία 30 ημερών για να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή κατά της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού. Αν δεν μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ, μπορούν να εντάξουν το ποσό στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων.