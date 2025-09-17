Η επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει την Τρίτη, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ταχύτερη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων.
«Αυτές (οι ευρωπαϊκές χώρες) πιστεύουν λανθασμένα ότι η συνέχιση της πολιτικής των κυρώσεων μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε ο Πεσκόφ σε καθημερινή τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Η Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, σίγουρα δεν επηρεάζεται από αυτές τις κυρώσεις. Και τα τελευταία τρία χρόνια το έχουν αποδείξει περίτρανα».
Η ρωσική οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αν και αντιμετωπίζει επίμονο υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει λόγω της απότομης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.
Παρά τις κυρώσεις, η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει ρωσική ενέργεια και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο, αν και οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μειωθεί δραματικά.