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Πεσκόφ: Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν θα αλλάξουν τη θέση της Ρωσίας
Ειδήσεις
15:31 - 17 Σεπ 2025

Πεσκόφ: Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις δεν θα αλλάξουν τη θέση της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταχύτερη κατάργηση της ρωσικής ενέργειας και των εμπορευμάτων δεν θα επηρεάσουν τη Ρωσία ούτε θα την αναγκάσουν να αλλάξει τη θέση της, δήλωσε την Τετάρτη (17/9) ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δηλώσει την Τρίτη, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει ταχύτερη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικών ορυκτών καυσίμων.

«Αυτές (οι ευρωπαϊκές χώρες) πιστεύουν λανθασμένα ότι η συνέχιση της πολιτικής των κυρώσεων μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τόνισε ο Πεσκόφ σε καθημερινή τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Η Ρωσία, η οποία υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα, σίγουρα δεν επηρεάζεται από αυτές τις κυρώσεις. Και τα τελευταία τρία χρόνια το έχουν αποδείξει περίτρανα».

Η ρωσική οικονομία έχει δείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αν και αντιμετωπίζει επίμονο υψηλό πληθωρισμό και αυξανόμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, εν μέρει λόγω της απότομης αύξησης των στρατιωτικών δαπανών.

Παρά τις κυρώσεις, η ΕΕ εξακολουθεί να εισάγει ρωσική ενέργεια και εμπορεύματα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, από υγροποιημένο φυσικό αέριο έως εμπλουτισμένο ουράνιο, αν και οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν μειωθεί δραματικά.

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