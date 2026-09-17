Ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδησσό - Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, οι οποίες σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες (17/9) και προκάλεσαν ζημιές σε περιοχές της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων στο Κίεβο και την Οδησσό, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά ηλικίας 10 και 12 ετών. Από τις επιθέσεις υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες και άλλα, ακατοίκητα κτίρια, ενώ συντρίμμια από τα πλήγματα έπεσαν επίσης σε αποθήκες και σε πρατήριο καυσίμων.

Στην Οδησσό, οι τοπικές αρχές είχαν ανακοινώσει νωρίτερα τρεις τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα παιδί τεσσάρων ετών. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικία της πόλης.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης στη Ζαπορίζια, όπου πυραυλικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Την ίδια ώρα, στη ρωσική επικράτεια, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο καυσίμων στην πόλη Γιάροσλαβλ. Ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ δήλωσε ότι στο σημείο εκδηλώθηκε πυρκαγιά και ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν συνολικά 65 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.