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ΧΑ: Σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια για ανάκτηση των 2700 μονάδων
Αναλύσεις
10:01 - 17 Σεπ 2026

ΧΑ: Σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια για ανάκτηση των 2700 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,13% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2698,76 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 423 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές οδήγησαν στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2717 μονάδων προϊδεάζοντας για ανοδική συνέχεια. Με οδηγό τις τράπεζες, τη ΜΟΗ, την Helleniq Energy και το ΔΑΑ.

Όμως, οι πωλητές πέτυχαν σταδιακά να αναλάβουν την υπεροπλία οδηγώντας το ΓΔ σε καθοδική πορεία, χωρίς όμως να καταγραφεί αρνητική επίδοση. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,275% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά παρά την υψηλή τιμή του πετρελαίου (στα $107 το brent) τις υψηλές αποδόσεις των διεθνών ομολόγων.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,59%) κατέγραψε κέρδη με την Πειραιώς (+1,18%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (+1,92%), η Helleniq Energy (+1,11%), το ΔΑΑ (+2,03%), η Optima (+2,05%), η ΕΥΔΑΠ (+4,07%) αλλά και η SB (+4,97%), o ΟΛΠ (+2,82%) και το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+3,15%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΓΚΕΤΕΡΝΑ (-1,24%), το Jumbo (-1,56%), η Allwyn (-1,95%), η Aegean (-1,43%), η Βιοχάλκο (-2,16%) και η Metlen (-2,94%). Απολογιστικά, 46 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 59 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες Lavipharm, Evropi Holdings και Profile ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους.

Ο Κέβιν Γουόρς προχώρησε σε αύξηση τα επιτοκίων της Federal κατά 25 μονάδες βάσης, στο εύρος του 3,75%-4% με στόχο την τιθάσευση του υψηλού πληθωρισμού. Σε πλήρη εξέλιξη η προσπάθεια για ανάκτηση των 2700 μονάδων του Γ.Δ. στο Euronext Athens.

Επιχειρηματικά νέα

Metlen: Στα €72,5 τοποθετεί την τιμή-στόχο για τη μετοχή νέα έκθεση των Alpha Finance, AXIA και Kepler

Cheuvreux. Tα κρίσιμα μέταλλα μπορούν να αποτελέσουν game changer για την εισηγμένη.

Aegean: Σύσταση αγοράς (buy) για τη μετοχή της με τιμή-στόχο 12μήνου τα €15, δίνει η Solidus Securities. Η τιμή- στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 33,9% από τα τρέχοντα επίπεδα των €11,20 περίπου.

Cenergy: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε. Aφορά στην επαναγορά έως 435.000 μετοχών εντός των επόμενων 24 μηνών.

Lamda: Μείωση EBITDA στα €22,4 εκ. στο εξάμηνο λόγω μείωσης κατά την αναπροσαρμογή της αξίας των εμπορικών κέντρων. Στα €265,4 εκ. (-15%) τα συνολικά έσοδα. Στα 46,6 εκ. (+2%) το EBIDTA των εμπορικών κέντρων. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου ξεπέρασε τα €3,9 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο η συμφωνία με ΙΟΝ.

ΤτΕ: Σε €961 εκ. διαμορφώθηκε το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, από €8,16 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% σε ετήσια βάση κατέγραψε τον Ιούλιο (10,1% τον Ιούνιο) ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Η Santander αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 62 ευρώ από 58 ευρώ, διατηρώντας σύσταση «Outperform». το επενδυτικό αφήγημα του ομίλου μεταβαίνει από την ανάδειξη της αξίας των υφιστάμενων παγίων σε μια νέα φάση επανεπένδυσης κεφαλαίων και δημιουργίας πρόσθετης υπεραξίας. Πυλώνας είναι το σημαντικό χαρτοφυλάκιο νέων έργων παραχώρησης στην Ελλάδα. Bάσει του θετικού σεναρίου, η τιμή-στόχος θα αγγίξει ακόμη και τα 72 ευρώ.

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