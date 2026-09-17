Ενεργειακή κρίση: Κρίσιμες στιγμές για Ελλάδα και ΕΕ - Τι εξετάζεται για καύσιμα κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και ρεύμα

Ένα πρώτο δείγμα για τις προθέσεις των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμών για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να καταγραφεί, την Παρασκευή (18/9), στο Δουβλίνο, όπου συνεδριάζει η Ευρωομάδα υπό τον πρόεδρό της και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Όλα αυτά την ώρα που η κοινωνία σε όλη την Ευρώπη είναι σε αναταραχή ένεκα της ανόδου των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που φέρνουν νέο κύμα ανατιμήσεων και πρόσθετες πιέσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Eurogroup, με βάση και τη θεσμική ενημέρωση, θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η άνοδος του ενεργειακού κόστους να περάσει ευρύτερα στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά.

Το βασικό ζητούμενο, πάντως, με βάση τα επισήμως λεχθέντα, για τις κυβερνήσεις είναι να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα και να περιορίσουν τις ανατιμητικές πιέσεις, χωρίς να εξαντλήσουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που διαθέτουν και χωρίς να δημιουργήσουν νέες αποκλίσεις από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας.

Το δημοσιονομικό απόθεμα

Στο φόντο αυτό και με την κοινωνική πίεση δεδομένη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε χθες το μήνυμα ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη της κοινωνίας απέναντι στις επιπτώσεις από την απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Ο υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι η ανθεκτικότητα της οικονομίας αποκτά ουσιαστική σημασία όταν μεταφράζεται σε αντοχές για την κοινωνία, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της ανόδου των καυσίμων στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, στις μετακινήσεις, αλλά και στο κόστος λειτουργίας των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει το ζήτημα του πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο, όπως και τις υπόλοιπες προκλήσεις που θα προκύψουν.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, στον Real Fm, το πρωί της Τετάρτης (16/9) τόνισε ότι γίνονται συνεχώς συσκέψεις και έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαθέσιμο δημοσιονομικό απόθεμα για νέες κινήσεις υπολογίζεται αυτή τη στιγμή κοντά στα 150 - 200 εκατ. ευρώ, με τον χρόνο των αποφάσεων για επόμενες παρεμβάσεις να τοποθετείται προς το τέλος του μήνα.

Καθοριστικός παράγοντας, προφανώς, θα είναι η εξέλιξη των διεθνών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και κυρίως η διάρκεια της ανόδου. Εάν οι υψηλές τιμές αποδειχθούν προσωρινό φαινόμενο, τα περιθώρια παρέμβασης διαφοροποιούνται σε σχέση με ένα σενάριο παρατεταμένης ενεργειακής πίεσης.

Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός, μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περίπου 800 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα προηγούμενα κύματα ενεργειακής ακρίβειας, ενώ αρκετά από τα μέτρα εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο diesel.

Στο μικροσκόπιο καύσιμα, ρεύμα και θέρμανση

Το όλο ζήτημα πάντως, βρέθηκε, στο επίκεντρο της χθεσινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Με βάση και τα όσα μέχρι σήμερα έχουν ισχύσει, στην αγορά καυσίμων, στο τραπέζι βρίσκεται η παράταση ή ακόμη και η ενίσχυση της υφιστάμενης επιδότησης στο diesel, προκειμένου να απορροφηθεί μέρος των διεθνών αυξήσεων και να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, εξετάζεται η επαναφορά ενός Fuel Pass, εφόσον οι υψηλές τιμές των καυσίμων διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κριθεί αναγκαία μια πιο στοχευμένη παρέμβαση.

Παρεμβάσεις εξετάζονται και στην ηλεκτρική ενέργεια, με στόχο να περιοριστεί η μετακύλιση των αυξήσεων στις τιμές χονδρικής στους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκεται και το επίδομα θέρμανσης. Εξετάζεται τόσο η αύξηση του ποσού όσο και η προσαρμογή των κριτηρίων και της κατανομής του στις νέες συνθήκες, ώστε η ενίσχυση να ανταποκρίνεται περισσότερο στο αυξημένο κόστος θέρμανσης.

Σήμερα το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Οι τελικές αποφάσεις για το εύρος και τον χρόνο των παρεμβάσεων αναμένεται να συναρτηθούν από την πορεία των διεθνών ενεργειακών τιμών, καθώς η διάρκεια του νέου κύματος ακρίβειας θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για το μέγεθος της δημοσιονομικής στήριξης.

Γερμανία: Στο τραπέζι η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από 19% σε 7%

Στο μεταξύ, με βάση και αναφορές του κλάδου των καυσίμων κομβικό στην τελική τιμή είναι το θέμα των έμμεσων φόρων. Κι αυτό την ώρα που το όλο ζήτημα και στην Ελλάδα έχει τεθεί από την Αντιπολίτευση με εμφατικό τρόπο. Πάντως, στη Γερμανία, η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ στα καύσιμα, από το 19% στο 7%, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών.

Όπως δήλωσε, ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να προσφέρει άμεση ανακούφιση στους οδηγούς, καθώς η επίδρασή του θα γινόταν αισθητή απευθείας στην αντλία. Η Ράιχε έκανε τις δηλώσεις στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Ενέργειας της G20 στο Χιούστον του Τέξας.

Την ίδια ώρα, η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πολιτική πίεση που προκαλεί η άνοδος των τιμών στα πρατήρια καυσίμων, ενόψει των περιφερειακών εκλογών του Σαββατοκύριακου. Σύμφωνα με το Reuters, το εκλογικό αποτέλεσμα ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Η γερμανική πλευρά απορρίπτει, πάντως, άλλες παρεμβάσεις στην αγορά. Η Ράιχε τάχθηκε κατά της επιβολής πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, χαρακτηρίζοντάς το λανθασμένη προσέγγιση, ενώ εξέφρασε επίσης την αντίθεσή της στην επιβολή έκτακτου φόρου στις ενεργειακές εταιρείες.

Η συζήτηση για το ενεργειακό κόστος αναμένεται έτσι να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το βασικό ερώτημα να είναι πλέον κατά πόσο η νέα άνοδος των τιμών θα οδηγήσει σε πιο ευρείες παρεμβάσεις, παρά την έως τώρα έμφαση σε στοχευμένα μέτρα.