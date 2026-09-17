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Η Dataphoria ολοκληρώνει δεύτερο γύρο χρηματοδότησης 335.000 ευρώ με επικεφαλής το Investing for Purpose
Επιχειρήσεις
10:04 - 17 Σεπ 2026

Η Dataphoria ολοκληρώνει δεύτερο γύρο χρηματοδότησης 335.000 ευρώ με επικεφαλής το Investing for Purpose

Reporter.gr Newsroom
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Η Dataphoria, η ελληνική SaaS πλατφόρμα που μετατρέπει δεδομένα ESG και θετικού αντικτύπου σε επιχειρηματική αξία, ολοκλήρωσε δεύτερο γύρο χρηματοδότησης 335.000 ευρώ με επικεφαλής το Investing for Purpose (IFP) και τη συμμετοχή ομάδας angel investors.

Με αυτόν τον γύρο, το συνολικό κεφάλαιο που έχει αντλήσει η Dataphoria από την ίδρυσή της ξεπερνά τα 600.000 ευρώ. Η πρώτη χρηματοδότηση της εταιρείας, τρία χρόνια νωρίτερα, είχε επίσης επικεφαλής το IFP. Ανάμεσα στους δύο γύρους η Dataphoria επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός λογισμικού που αναδεικνύει την επιχειρηματική αξία του ESG και το πώς αυτό μεταφράζεται πρακτικά σε πωλήσεις και χρηματοδότηση.

Η Dataphoria εστιάζει ταυτόχρονα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και funds που επενδύουν σε αυτές, με τα funds να αποκτούν ξεκάθαρη εικόνα για τις αποδόσεις και προοπτικές σε θέματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου τους, και τις ίδιες τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης μέσα από την βιωσιμότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, τα κεφάλαια της οικονομίας δουλεύουν πιο αποδοτικά, γιατί κατευθύνονται εκεί όπου η κλιματική και κοινωνική δράση μπορεί να παράξει τη μέγιστη επιχειρηματική αξία.

Την πλατφόρμα χρησιμοποιούν σήμερα τρία ελληνικά επενδυτικά funds καθώς και οι πάνω από 60 εταιρείες που έχουν λάβει επένδυση από αυτά. Ανάμεσά τους το Halcyon Equity Partners, το Uni.Fund και το Investing for Purpose. Στη λίστα των συνεργατών συμπεριλαμβάνονται και δεκάδες ανεξάρτητες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επιπλέον τη διεύρυνση της ηγεσίας της. Στους συνιδρυτές Αναστάση Σταμάτη, Chief Executive Officer (CEO) και Φένια Σούρλα, Chief Operating Officer (COO) & Sustainability, προστίθενται δύο Partners: ο Δημήτρης Στούμπος, Chief Financial Officer (CFO) & Senior Advisor και ο Πάνος Μπεχράκης, Chief Growth Officer (CGO), φέρνοντας διεθνή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία. Ο Δημήτρης Στούμπος έχτισε την καριέρα του στον Καναδά σε ηγετικούς χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς ρόλους, καθοδηγώντας σειρά εταιρειών στην ανάπτυξη και σε επιτυχημένες εξόδους μέσω private equity και δημόσιων αγορών. Ο Πάνος Μπεχράκης φέρνει σχεδόν 20 χρόνια εμπορικής εμπειρίας, δέκα από τα οποία σε ρόλους global marketing στις ΗΠΑ. Ηγήθηκε της αλλαγής θέσης της Dataphoria στην αγορά τον τελευταίο χρόνο: από εργαλείο συμμόρφωσης σε κάτι στο οποίο μια μικρομεσαία επιχείρηση και ένα fund αναγνωρίζουν την επιχειρηματική αξία και το ROI που τους αποδίδει. Είναι επίσης ένας από τους πολλούς επενδυτές που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο γύρο χρηματοδότησης, κάτι που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της ίδιας της ομάδας στην πρόταση που φέρνει στην αγορά του ESG.

Τα νέα κεφάλαια από την πρόσφατη χρηματοδότηση κατευθύνονται σε τρία σημεία: εμπορική ομάδα, αυτοματοποίηση της πλατφόρμας με τεχνολογία AI και συνεργασίες με funds εκτός Ελλάδας.

«Η νέα οικονομία χτίζεται όταν η βιωσιμότητα περνάει στον ισολογισμό: στη μικρομεσαία επιχείρηση που κερδίζει πελάτη, στο fund που βλέπει καθαρά πού ανεβαίνει η αξία του χαρτοφυλακίου του. Σήμερα μια εταιρεία θετικού αντικτύπου πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την αγορά και ο λόγος είναι ότι ο αντίκτυπος στην Dataphoria παράγεται μέσα από επιχειρηματική αξία. Κλιματική και κοινωνική δράση σε κλίμακα γίνεται μόνο όταν συμφέρει αυτόν που την αναλαμβάνει», δήλωσε ο Αναστάσης Σταμάτης, Chief Executive Officer (CEO) και συνιδρυτής της Dataphoria.

Ο Richard Mullane, Partner στο Investing For Purpose, σχολίασε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που ηγούμαστε αυτού του δεύτερου γύρου χρηματοδότησης για την Dataphoria, που είναι άλλωστε μία από τις πρώτες εταιρίες που στηρίξαμε στον τομέα της βιωσιμότητας στην Ελλάδα. Συνεχίζουν να προσαρμόζουν δυναμικά το επιχειρηματικό τους μοντέλο στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς και να ενδυναμώνουν την ομάδα διοίκησης. Θα χαρούμε να τους στηρίξουμε σε αυτή την επόμενη φάση της ανάπτυξής τους”.

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