Πάουελ (Fed): Τρόπος «διαχείρισης ρίσκου» η μείωση των επιτοκίων – Δεν ξεκινά μακροχρόνιος κύκλος περικοπών

Ο Τζερόμ Πάουελ ανακοίνωσε στην τελευταία συνέντευξη Τύπου της Fed μετά τη διήμερη συνεδρίαση μια μετριοπαθή μείωση των επιτοκίων, πρώτη από τον περασμένο Δεκέμβριο· δίνοντας, ωστόσο, σαφές μήνυμα πως η κίνηση αυτή δεν σηματοδοτεί την έναρξη μακροχρόνιου κύκλου μειώσεων.

Ο Πάουελ εξήγησε σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων ότι «μπορείτε να το εωρήσετε, κατά κάποιον τρόπο, μια μείωση για τη διαχείριση του ρίσκου», ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει «πολύ διαφορετική εικόνα» σχετικά με τους κινδύνους στην αγορά εργασίας, που «πραγματικά επιβραδύνεται». Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια στο 4% με 4,25%, το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022, με σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη — μόνο ένα μέλος, ο Στίβεν Μίραν, ζήτησε μεγαλύτερη περικοπή κατά 50 μονάδες βάσης.

Ο Μίραν, που διορίστηκε πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ αντικαθιστώντας προσωρινά την παραιτηθείσα Αντριάνα Κούγκλερ, ήταν ο μοναδικός που διαφώνησε. Σε σχετική ερώτηση, ο Πάουελ τόνισε ότι «δεν υπήρξε καθόλου ευρεία υποστήριξη για μια μείωση κατά 50 μονάδες βάσης», εξηγώντας πως τα οικονομικά στοιχεία και ο πληθωρισμός δεν δικαιολογούν κάτι τέτοιο. «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε προχωρήσει τόσο σε πολύ μεγάλες αυξήσεις όσο και σε πολύ μεγάλες μειώσεις επιτοκίων και τείνουμε να τις εφαρμόζουμε σε περιόδους όπου η πολιτική φαίνεται εκτός τόπου και χρειάζεται να κινηθεί γρήγορα σε ένα νέο πλαίσιο. Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση τώρα, αντιθέτως, αισθάνομαι ότι η πολιτική μας έχει λειτουργήσει σωστά μέχρι στιγμής φέτος», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Fed σημείωσε πως το συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο στον διπλό στόχο της, όμως αναγνώρισε τη δυσκολία να ισορροπήσει ανάμεσα στα αυξημένα καθοδικά ρίσκα για την αγορά εργασίας — λόγω της επιβράδυνσης στις νέες θέσεις εργασίας — και τα ανοδικά ρίσκα για τον πληθωρισμό. Όπως τόνισε, ο πληθωρισμός έχει περιοριστεί σημαντικά, αλλά παραμένει ανθεκτικός, με τιμές πολύ πάνω από το στόχο του 2%.

«Παρότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει χαμηλό, έχει σημειώσει μικρή άνοδο, οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί και οι καθοδικοί κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός έχει πρόσφατα κινηθεί ανοδικά και παραμένει σχετικά αυξημένος», δήλωσε, περιγράφοντας την δύσκολη ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί στην νομισματική πολιτική.

Αυτή η πρόκληση φαίνεται και στο αναθεωρημένο dot plot της Fed, που προβλέπει δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων εντός του 2025, ενώ υποβαθμίζει τις προσδοκίες για το 2026 σε μία μόλις περικοπή, έναντι δύο ή τριών που περιμένουν οι traders της Wall Street.

Ο Πάουελ αναφέρθηκε επίσης στους δασμούς, επισημαίνοντας ότι «έχουν αρχίσει να ωθούν ανοδικά τις τιμές αρκετών προϊόντων», ενώ υπογράμμισε πως ο συνολικός αντίκτυπος των δασμών παραμένει ασαφής. Αναφορικά με τις πολιτικές παρεμβάσεις, ειδικά αυτές που προέρχονται από τον Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι η Fed δεν τις λαμβάνει υπόψη και εστιάζει αυστηρά στα οικονομικά δεδομένα και τον στόχο της.

Σχετικά με την επίδραση του νέου μέλους Στίβεν Μίραν, που έχει διοριστεί από τον Λευκό Οίκο και παραμένει στέλεχος του, ο Πάουελ ξεκαθάρισε: «Ένα πρόσωπο μόνο δεν μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη διατήρηση της ανεξαρτησίας μας».