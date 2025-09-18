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Αμπάς – Ερντογάν συζήτησαν για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ειδήσεις
19:03 - 18 Σεπ 2025

Αμπάς – Ερντογάν συζήτησαν για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, πραγματοποίησε σήμερα συνάντηση κορυφής με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Παλαιστίνη, τις διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες και τους τρόπους τερματισμού του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αμπάς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή υποστήριξη της Τουρκίας προς τον παλαιστινιακό λαό και για την ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται στη Γάζα. Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν, επίσης, στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και διερεύνησαν τρόπους ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε διάφορους τομείς.

Προτεραιότητες και διπλωματική δράση

Σύμφωνα με το πρακτορείο είδησεων WAFA, ο Πρόεδρος Αμπάς ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ισραηλινή επιθετικότητα στη Γάζα, την επέκταση των εποικισμών και τις επιθέσεις στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ. Τόνισε την ανάγκη για άμεση και διαρκή κατάπαυση του πυρός, απρόσκοπτη ανθρωπιστική βοήθεια, πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων και εφαρμογή των κυβερνητικών αρμοδιοτήτων της Παλαιστίνης με διεθνή υποστήριξη.

Επιπλέον, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει μέτρα για να σταματήσει η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, η επέκταση των εποικισμών και η βία των εποίκων, ενώ επανέλαβε ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή εξαρτώνται από τον τερματισμό του πολέμου και της ισραηλινής κατοχής βάσει των συνόρων του 1967.

Διεθνής διάσκεψη και κοινός συντονισμός

Οι ηγέτες συζήτησαν τις προετοιμασίες για τη διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για το παλαιστινιακό ζήτημα στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα Σαουδικής Αραβίας και Γαλλίας. Επιβεβαίωσαν τη συνέχιση του συντονισμού μεταξύ Παλαιστίνης και Τουρκίας για την υποστήριξη των διπλωματικών προσπαθειών της Παλαιστίνης, την ευρύτερη διεθνή αναγνώριση του κράτους και την πλήρη ένταξή του.

Μετά τη συνάντηση κορυφής, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεδρίαση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Αμπάς στην Τουρκία.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 19:24
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