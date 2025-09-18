Γάζα: Τουλάχιστον 79 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, με τις περισσότερες απώλειες να καταγράφονται στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμφανιστεί σε δύο καίριες τοποθεσίες που οδηγούν στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, ενώ η πλήρης διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες ενισχύει τις εκτιμήσεις για επικείμενη κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων.

Οι Ισραηλινοί έχουν θέσει υπό έλεγχο τα ανατολικά προάστια της πόλης και επιτίθενται εντατικά στις συνοικίες Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, που αποτελούν στρατηγικά σημεία για επέλαση προς τις πυκνοκατοικημένες κεντρικές και δυτικές περιοχές της πόλης, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων αμάχων.

Την ίδια στιγμή, η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται δραματικά. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τέσσερις ακόμα άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από λιμό στους 435 – εκ των οποίων 147 είναι παιδιά. Το Ισραήλ, ωστόσο, υποστηρίζει πως η σοβαρότητα της κρίσης «μεγαλοποιείται».

Από τις 11 Αυγούστου, όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεση για πλήρη έλεγχο του θύλακα, έχουν χάσει τη ζωή τους 3.542 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς. Από αυτούς, το 56% σκοτώθηκε στο βόρειο τμήμα και την Πόλη της Γάζας, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, υποδηλώνει στόχο αποπληθυσμού του βόρειου τομέα, χωρίς όμως να εξαιρούνται οι κεντρικές και νότιες περιοχές από τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, πάνω από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο οποίος ξέσπασε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.