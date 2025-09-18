ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γάζα: Τουλάχιστον 79 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο
Ειδήσεις
16:34 - 18 Σεπ 2025

Γάζα: Τουλάχιστον 79 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τουλάχιστον 79 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, με τις περισσότερες απώλειες να καταγράφονται στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ισραηλινά άρματα μάχης έχουν εμφανιστεί σε δύο καίριες τοποθεσίες που οδηγούν στο κέντρο της Πόλης της Γάζας, ενώ η πλήρης διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο και στις τηλεπικοινωνίες ενισχύει τις εκτιμήσεις για επικείμενη κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων.

Οι Ισραηλινοί έχουν θέσει υπό έλεγχο τα ανατολικά προάστια της πόλης και επιτίθενται εντατικά στις συνοικίες Σέιχ Ραντουάν και Τελ αλ-Χάουα, που αποτελούν στρατηγικά σημεία για επέλαση προς τις πυκνοκατοικημένες κεντρικές και δυτικές περιοχές της πόλης, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος αριθμός εκτοπισμένων αμάχων.

Την ίδια στιγμή, η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται δραματικά. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τέσσερις ακόμα άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, πέθαναν από πείνα και υποσιτισμό το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων από λιμό στους 435 – εκ των οποίων 147 είναι παιδιά. Το Ισραήλ, ωστόσο, υποστηρίζει πως η σοβαρότητα της κρίσης «μεγαλοποιείται».

Από τις 11 Αυγούστου, όταν ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεση για πλήρη έλεγχο του θύλακα, έχουν χάσει τη ζωή τους 3.542 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς. Από αυτούς, το 56% σκοτώθηκε στο βόρειο τμήμα και την Πόλη της Γάζας, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, υποδηλώνει στόχο αποπληθυσμού του βόρειου τομέα, χωρίς όμως να εξαιρούνται οι κεντρικές και νότιες περιοχές από τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, πάνω από 65.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο οποίος ξέσπασε μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άτομα και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Ρωσία: «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει την κρίση καυσίμων από τα ουκρανικά πλήγματα
Ειδήσεις

Ρωσία: «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει την κρίση καυσίμων από τα ουκρανικά πλήγματα

Νετανιάχου για Χέγκσεθ: Ίσως η ακύρωση της επίσκεψης να σημαίνει κάτι καλό
Ειδήσεις

Νετανιάχου για Χέγκσεθ: Ίσως η ακύρωση της επίσκεψης να σημαίνει κάτι καλό

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε – «Τυφώνας» στις αγορές
Ειδήσεις

Τραμπ: Θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν απόψε – «Τυφώνας» στις αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ