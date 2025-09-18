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Noval property: Έναρξη προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών
Ανακοινώσεις
18:53 - 18 Σεπ 2025

Noval property: Έναρξη προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό την έναρξη εφαρμογής προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, κατόπιν της σχετικής έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τη Διοίκηση της Εταιρείας. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εταιρικής αξίας και της διαχείρισης του κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια (α) της από 27.05.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών (εφεξής «Πρόγραμμα» και «Ίδιες Μετοχές», αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και (β) της σχετικής από 18.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος, με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης την 22.09.2025 και ανώτατο όριο τις 400.000 μετοχές (που αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 0,32% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), για μέγιστο συνολικό ποσό μέχρι € 1.650.000.

Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται χρηματιστηριακά μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ, η οποία θα ενεργεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράμματος και θα λαμβάνει τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορές μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα και χωρίς καμία επιρροή από την Εταιρεία και θα συμμορφώνεται πάντα με τις απαιτήσεις, τα όρια και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

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