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Η Γαλλία στους δρόμους: Απεργίες σε όλη τη χώρα και μαζική αντίσταση στη λιτότητα
Ειδήσεις
19:28 - 18 Σεπ 2025

Η Γαλλία στους δρόμους: Απεργίες σε όλη τη χώρα και μαζική αντίσταση στη λιτότητα

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι, φοιτητές και μέλη συνδικάτων πλημμύρισαν σήμερα (18/9) τους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία, δίνοντας το παρών σε μια από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών. Στόχος τους: να σταματήσουν τα σχέδια του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί και του Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιβάλουν ένα νέο πακέτο λιτότητας που απειλεί ευθέως τα εισοδήματα των λαϊκών στρωμάτων.

Η σημερινή απεργία προκλήθηκε από το κάλεσμα των μεγάλων εργατικών συνομοσπονδιών, κάτι που είχε να συμβεί από τις 6 Ιουνίου 2023, όταν οι εργαζόμενοι είχαν ξεσηκωθεί ενάντια στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που προώθησε η κυβέρνηση Μακρόν.

Η κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού, η οποία απέτυχε να περάσει τον προϋπολογισμό των 44 δισ. ευρώ σε περικοπές λόγω έλλειψης πολιτικών συμμάχων, δεν φαίνεται να καθησύχασε τα συνδικάτα. Αντιθέτως, στο πρόσωπο του νέου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, βλέπουν τη συνέχιση της ίδιας σκληρής πολιτικής.

Πάνω από 476 διαδηλώσεις – συλλήψεις και ένταση

Από το πρωί, έχουν ξεκινήσει περισσότερες από 476 πορείες και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Guardian, μέχρι το μεσημέρι είχαν συλληφθεί 94 άτομα – μεταξύ αυτών 15 στο Παρίσι – ενώ 32 εξακολουθούν να κρατούνται.

Στη Μασσαλία, η τοπική αστυνομία ανέφερε συμμετοχή περίπου 15.000 ατόμων, με τους διοργανωτές να επιμένουν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, σύμφωνα με τη Libération. Η πορεία εκεί είχε ευρεία εκπροσώπηση από τον χώρο της ενέργειας, των σιδηροδρόμων, της υγείας και των τηλεπικοινωνιών.

«Μόλις μάθαμε ότι στα δημοτικά σχολεία των βόρειων συνοικιών, το 65% των εργαζομένων συμμετέχει στην απεργία», δήλωσε μια καθηγήτρια ισπανικών από το Λύκειο Antonin Artaud, εμφανώς ικανοποιημένη από τη μαζικότητα της κινητοποίησης.

«Είναι πολύ πιο μαζική από εκείνη της 10ης Σεπτεμβρίου. Δεν απεργούν μόνο οι εκπαιδευτικοί αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων — οι καντίνες και οι σχολικές λέσχες είναι κλειστές σε πολλά ιδρύματα».

Η ίδια περιγράφει πως από την αρχή του σχολικού έτους κυριαρχεί η απογοήτευση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η σημερινή δράση θα φέρει θετικές εξελίξεις και στον τομέα της παιδείας: «Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τα πράγματα, να εξασφαλίσουμε περισσότερους πόρους, αλλά και να προωθήσουμε ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό μοντέλο».

Επεισόδια σε Νάντη και Λυών – Εισβολή στο Υπουργείο Οικονομικών

Στη Νάντη σημειώθηκαν εντάσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Στη Λυών, σύμφωνα με το Reuters, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Στο Παρίσι, μετά από γενική συνέλευση στο σταθμό Gare de Lyon, περίπου 100 διαδηλωτές, υπό την ηγεσία του Fabien Villedieu, γενικού γραμματέα της SUD-Rail, κατάφεραν να εισβάλουν στο προαύλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Παρά την παρουσία της αστυνομίας και της ιδιωτικής φύλαξης, οι διαδηλωτές δεν αποθαρρύνθηκαν.

Όπως μεταδίδει η Le Monde, οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν ειρηνικά στην αυλή του κτιρίου, άναψαν καπνογόνα και απευθύνθηκαν στους υπαλλήλους που παρακολουθούσαν από τα παράθυρα: «Έχουμε λύσεις για να βρείτε χρήματα — πάρτε τα από τις τσέπες των δισεκατομμυριούχων!»

«Θέλουμε να τελειώνουμε με τις θυσίες που ζητά ο Μακρόν»

Στο Μπελφόρ, μια κατεξοχήν βιομηχανική περιοχή, συνεχίζεται η απεργία στα εργοστάσια GE-Arabelle και Alstom. Εκπρόσωποι των εργαζομένων διαβεβαιώνουν ότι το εργοστάσιο θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ.

Η Βαλερί Πρεβό, διοικητική υπάλληλος, δηλώνει: «Θέλουμε να τελειώνουμε με τις θυσίες που ζητά ο Μακρόν και όλα τα μέτρα λιτότητας».

Παρομοιάζει την τακτική του Γάλλου Προέδρου με τις πρακτικές της διοίκησης στην Alstom: «Αν μπορούν να προσλαμβάνουν λιγότερους και να παράγουν τα ίδια, γιατί να στερηθούν κάτι;»

Στο εσωτερικό των εργοστασίων, το κλίμα είναι βαρύ, με τα βασικά αιτήματα να επικεντρώνονται στην εξάντληση των εργαζομένων, την έλλειψη κοινωνικού διαλόγου και την αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού με συμβασιούχους.

Μελανσόν: «Αυτό που ζούμε είναι τεράστιο»

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λικ Μελανσόν, βρέθηκε στην απεργιακή συγκέντρωση στο λιμάνι της Μασσαλίας, συνοδευόμενος από τους βουλευτές του κόμματος στη Μασσαλία, Μανουέλ Μπομπάρ και Σεμπαστιέν Ντελογκού. Εκεί, έστειλε σαφές μήνυμα τόσο προς τον Μακρόν και τον Λεκορνί όσο και, εμμέσως, προς τους Σοσιαλιστές του Νέου Λαϊκού Μετώπου, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τη συμμαχία μετά τις εκλογές του 2024.

Από το Παλιό Λιμάνι, όπου η πορεία ξαφνικά πήρε τεράστιες διαστάσεις, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα είναι ένα τεράστιο γεγονός. Πρόκειται για μια συνδικαλιστική κινητοποίηση, αλλά και ένα γεγονός με τεράστια πολιτική σημασία που δεν θα περάσει απαρατήρητο. Νόμιζαν ότι το πρόβλημα της συνταξιοδότησης στα 64 είχε λυθεί με τη βία… Κι όμως, να που επιστρέφει στο προσκήνιο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια ουσιαστική ώθηση για το πρόγραμμά μας».

Ο Μελανσόν δεν παρέλειψε να επικρίνει σκληρά τον νέο πρωθυπουργό, αφού όπως είπε: «Ο Λεκορνί δεν καταφέρνει τίποτα. Αρκετά με τους θεατρινισμούς, τις ατέρμονες “συζητήσεις” που δεν είναι διάλογος και δίνουν στον λαό την εντύπωση μιας γενικευμένης συνωμοσίας».

Κάλεσε, μάλιστα, τον πρωθυπουργό να θέσει εαυτόν σε ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή, λέγοντας: «Δεν θα την κερδίσει. Θα υπάρξει ενωμένη Αριστερά για να στηρίξει την πρόταση μομφής. Αυτή η φαρσοκωμωδία πρέπει να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 19:34
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