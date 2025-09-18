Πούτιν: Επιλέγουμε επιβράδυνση της οικονομίας για να ελέγξουμε τον πληθωρισμό – Καμία απειλή ύφεσης

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται συνειδητά, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη συγκράτηση του πληθωρισμού, και υποστήριξε ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από το να περάσει σε ύφεση, παρά τις αντίθετες ενδείξεις.

«Δεν πρόκειται για τυχαίο φαινόμενο. Επιλέγουμε να περιορίσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, με σκοπό να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό και να διασφαλίσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα», τόνισε ο Πούτιν σε τηλεοπτική του τοποθέτηση ενώπιον ανώτατων κοινοβουλευτικών αξιωματούχων.

Στην πιο πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας περιλαμβάνεται γράφημα που καταγράφει δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ —γεγονός που σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό συνιστά τεχνική ύφεση.

Ωστόσο, ο Πούτιν επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες, υποβαθμίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης και διαβεβαιώνοντας ότι η οικονομία της χώρας δεν βρίσκεται κοντά σε ύφεση. «Κατά την άποψή μου, δεν είμαστε σε ύφεση και ούτε πλησιάζουμε. Η εικόνα της αγοράς εργασίας το αποδεικνύει ξεκάθαρα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι συμφωνεί με την εκτίμηση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρας Ναμπιουλίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλει πάνω από 25.000 κυρώσεις κατά της Ρωσίας από το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και από το 2014 για την προσάρτηση της Κριμαίας. Στόχος αυτών των μέτρων ήταν να πλήξουν την οικονομική σταθερότητα της χώρας και να αποδυναμώσουν τη στήριξη προς το καθεστώς Πούτιν.

Παρά το κύμα κυρώσεων, η ρωσική οικονομία —που λειτουργεί πλέον υπό πολεμικές συνθήκες— αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από αυτά των χωρών της G7. Ωστόσο, η ανάπτυξη φαίνεται να φρενάρει, λόγω των αυξημένων επιτοκίων που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί φόρος πολυτελείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που θα μπορούσε να έχει λογική βάση. Παράλληλα, πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να ενισχυθούν τα κρατικά αποθεματικά.