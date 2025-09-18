ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πούτιν: Επιλέγουμε επιβράδυνση της οικονομίας για να ελέγξουμε τον πληθωρισμό – Καμία απειλή ύφεσης
Ειδήσεις
20:15 - 18 Σεπ 2025

Πούτιν: Επιλέγουμε επιβράδυνση της οικονομίας για να ελέγξουμε τον πληθωρισμό – Καμία απειλή ύφεσης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται συνειδητά, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη συγκράτηση του πληθωρισμού, και υποστήριξε ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από το να περάσει σε ύφεση, παρά τις αντίθετες ενδείξεις.

«Δεν πρόκειται για τυχαίο φαινόμενο. Επιλέγουμε να περιορίσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης, με σκοπό να θέσουμε υπό έλεγχο τον πληθωρισμό και να διασφαλίσουμε τη μακροοικονομική σταθερότητα», τόνισε ο Πούτιν σε τηλεοπτική του τοποθέτηση ενώπιον ανώτατων κοινοβουλευτικών αξιωματούχων.

Στην πιο πρόσφατη έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας περιλαμβάνεται γράφημα που καταγράφει δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης του ΑΕΠ —γεγονός που σύμφωνα με τον διεθνή ορισμό συνιστά τεχνική ύφεση.

Ωστόσο, ο Πούτιν επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες, υποβαθμίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης και διαβεβαιώνοντας ότι η οικονομία της χώρας δεν βρίσκεται κοντά σε ύφεση. «Κατά την άποψή μου, δεν είμαστε σε ύφεση και ούτε πλησιάζουμε. Η εικόνα της αγοράς εργασίας το αποδεικνύει ξεκάθαρα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι συμφωνεί με την εκτίμηση της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρας Ναμπιουλίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί τους έχουν επιβάλει πάνω από 25.000 κυρώσεις κατά της Ρωσίας από το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και από το 2014 για την προσάρτηση της Κριμαίας. Στόχος αυτών των μέτρων ήταν να πλήξουν την οικονομική σταθερότητα της χώρας και να αποδυναμώσουν τη στήριξη προς το καθεστώς Πούτιν.

Παρά το κύμα κυρώσεων, η ρωσική οικονομία —που λειτουργεί πλέον υπό πολεμικές συνθήκες— αναπτύχθηκε με ρυθμό 4,1% το 2023 και 4,3% το 2024, ποσοστά σημαντικά υψηλότερα από αυτά των χωρών της G7. Ωστόσο, η ανάπτυξη φαίνεται να φρενάρει, λόγω των αυξημένων επιτοκίων που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Ο Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβληθεί φόρος πολυτελείας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που θα μπορούσε να έχει λογική βάση. Παράλληλα, πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης του ΦΠΑ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και να ενισχυθούν τα κρατικά αποθεματικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…
Ανεμοδείκτης

Μη μιλάς άλλο για ακρίβεια…

Τα ουκρανικά drones αλλάζουν τον πόλεμο: Στο στόχαστρο ακόμη και η Σιβηρία, σε αναθεώρηση η στρατηγική του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Τα ουκρανικά drones αλλάζουν τον πόλεμο: Στο στόχαστρο ακόμη και η Σιβηρία, σε αναθεώρηση η στρατηγική του ΝΑΤΟ

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία
Οικονομία

ΠΣΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές παγιώνουν την ανοδική τους πορεία

Ρωσία: «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει την κρίση καυσίμων από τα ουκρανικά πλήγματα
Ειδήσεις

Ρωσία: «Φρένο» στις εξαγωγές ντίζελ για να αντιμετωπίσει την κρίση καυσίμων από τα ουκρανικά πλήγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:58

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 10:55

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/07/2026 - 10:47

Capital controls κατά της ακρίβειας

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ