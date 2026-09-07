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Κίνα: Κεφαλαιακή ενίσχυση 54 δισ. δολαρίων σε τράπεζες και ασφαλιστικές
Ειδήσεις
18:06 - 07 Σεπ 2026

Κίνα: Κεφαλαιακή ενίσχυση 54 δισ. δολαρίων σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η Κίνα διοχετεύει 360 δισ. γουάν, περίπου 54 δισ. δολάρια, στις μεγαλύτερες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα περιθώρια κέρδους των χρηματοπιστωτικών οργανισμών δέχονται πιέσεις. Στόχος του Πεκίνου είναι να ενισχύσει τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» των μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων, δημιουργώντας παράλληλα μεγαλύτερο περιθώριο για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας.

Συνολικά οκτώ χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρόκειται να ενισχυθούν με νέα κεφάλαια. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι κρατικές εμπορικές τράπεζες ICBC και Agricultural Bank of China, καθώς και οι ασφαλιστικές China Life και China Reinsurance.

Από το συνολικό ποσό, 300 δισ. γουάν θα προέλθουν από το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών, ενώ επιπλέον 60 δισ. γουάν θα εισφερθούν από κρατικές εταιρείες καπνού.

Για τη χρηματοδότηση της διαδικασίας, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην έκδοση ειδικών ομολόγων, μέσω των οποίων θα συμμετάσχει στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Στο επίκεντρο η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ICBC και η Agricultural Bank σχεδιάζουν να αντλήσουν συνολικά 260 δισ. γουάν, με τα νέα κεφάλαια να κατευθύνονται στην ενίσχυση των βασικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας και ειδικότερα των Common Equity Tier 1 (CET1).

Η ανάγκη ενίσχυσης των κεφαλαίων συνδέεται με τις πιέσεις που δέχονται τα περιθώρια κέρδους των κινεζικών τραπεζών. Παρά το γεγονός ότι οι πέντε μεγαλύτερες κρατικές τράπεζες της χώρας κατέγραψαν αύξηση κερδών μεταξύ 3% και 5% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η συρρίκνωση των περιθωρίων περιορίζει τη δυνατότητά τους να ενισχύουν την κεφαλαιακή τους βάση αποκλειστικά μέσω των κερδών που παράγουν.

Η ICBC και η Agricultural Bank συγκαταλέγονται, άλλωστε, μεταξύ των πλέον κερδοφόρων εισηγμένων επιχειρήσεων στην Κίνα.

Κινεζικές τράπεζες: Υστερούν έναντι των μεγάλων δυτικών τραπεζών

Παρά την υψηλή κερδοφορία τους, οι μεγάλες κρατικές τράπεζες της Κίνας εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας σε σύγκριση με αρκετές μεγάλες συστημικές τράπεζες της Δύσης.

Ενδεικτικά, τράπεζες όπως η JPMorgan, η HSBC και η Citi διαθέτουν κατά κανόνα δείκτες Common Equity Tier 1 άνω του 15%.

Αντίθετα, ο αντίστοιχος δείκτης στις μεγάλες κινεζικές τράπεζες κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, με ορισμένους ομίλους να βρίσκονται ακόμη και κοντά στο 10%.

Η νέα κεφαλαιακή ένεση αποτελεί, επομένως, προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις στην κερδοφορία περιορίζουν τα περιθώρια για οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων τους.

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