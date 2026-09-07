Σερβία: Ο Βούτσιτς οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς

Η κυβέρνηση της Σερβίας ζήτησε τη Δευτέρα (7/9) από τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς να διαλύσει το κοινοβούλιο και να ορίσει ημερομηνία για πρόωρες εκλογές, καθώς ο Βούτσιτς επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό του στη σερβική πολιτική σκηνή, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια φοιτητικών κινητοποιήσεων, και να εκλεγεί πρωθυπουργός.

Όπως σημειώνει το Reuters, ο Βούτσιτς αναμένεται να ορίσει την ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να μεσολαβήσουν από 45 έως 60 ημέρες για την προεκλογική εκστρατεία.

Κατά την ανακοίνωση της πρότασης για διάλυση του κοινοβουλίου, ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάκουτ δήλωσε: «Αν θέλουμε να αμβλύνουμε τις εντάσεις στην κοινωνία, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ρωτήσουμε το λαό».

Επισημαίνεται ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία δεν ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν πριν από τον Δεκέμβριο του 2027. Ωστόσο, ο Βούτσιτς δήλωσε ότι οι πρόωρες εκλογές θα διεξαχθούν νωρίτερα, στις 18 ή στις 25 Οκτωβρίου.

Με τον τρόπο αυτό, ο Βούτσιτς, τον οποίο το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) πρότεινε το Σάββατο ως υποψήφιο για την πρωθυπουργία, θα έχει την ευκαιρία να επιχειρήσει να αποκαταστήσει την πολιτική του επιρροή, μετά τις διαδηλώσεις που αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη πρόκληση για την εξουσία του.

Ο Βούτσιτς, ο οποίος κυβερνά τη χώρα είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός εδώ και 12 χρόνια, βρίσκεται αντιμέτωπος με αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την κατάρρευση τσιμεντένιου στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ, τον Νοέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Από την πλευρά τους, η αντιπολίτευση και οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Βούτσιτς και τους συμμάχους του για άσκηση βίας εναντίον πολιτικών αντιπάλων, εκτεταμένη διαφθορά, σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Ο Βούτσιτς και οι σύμμαχοί του αρνούνται όλες αυτές τις κατηγορίες.