«Γαλάζια» πυρά κατά Σαμαρά: Το γινάτι και οι αιχμές για την αποστασία

Στην κυβέρνηση επιμένουν πως δεν… κόπτονται για τις δηλώσεις Σαμαρά και δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση να ασχοληθούν με τις βαριές αιχμές που αφήνει ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της «γαλάζιας» παράταξης. Ωστόσο, ο ίδιος συνεχίζει να φτιάχνει την ατζέντα, ενώ οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ επισκιάστηκαν από τις ατάκες του για την «τεχνογνωσία» και την «υστεροφημία» του Αντώνη Σαμαρά.

«Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της ΝΔ», είπε ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για τον κ. Σαμαρά στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, συστήνοντάς του μάλιστα να σκεφτεί την υστεροφημία του και να μην προχωρήσει τα σχέδια του. Ο κ. Σαμαράς, με τη σειρά του, σήκωσε σχεδόν αστραπιαία το γάντι και απάντησε, χαρακτηρίζοντας τον κ. Μητσοτάκη ως «πρωθυπουργό της διαφθοράς», του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, της woke ατζέντας κι ούτω καθεξής – και συμβουλεύοντάς τον να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία.

Το πρωί της Δευτέρας (7/9), τόσο η Ντόρα Μπακογιάννη όσο και ο Άδωνις Γεωργιάδης επιβεβαίωσαν πως η συζήτηση περί Σαμαρά δεν είναι τόσο ασήμαντη όσο επιδιώκει να την παρουσιάζει η ΝΔ.

Τα δύο πρωτοκλασάτα στελέχη – ο ένας και αντιπρόεδρος της παράταξης – πέρασαν στην αντεπίθεση, συγκρίνοντας τον Αντώνη Σαμαρά με άλλους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, όπως ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και η Κωνσταντοπούλου.

Μπακογίαννη: Βγάζει χολή και γινάτι κι αυτό θα μας κάνει καλό

«Ο κ. Σαμαράς εχθές, σε μία παράγραφο, είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί», σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Προσέθεσε, δε, σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο: «Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν θα μας κάνει κακό.»

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Σημείωσε ακόμη πως κάποιοι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της ΝΔ που είχαν σκοπό να απέχουν στις επερχόμενες εκλογές, αποφάσισαν να στηρίξουν τη «γαλάζια» παράταξη μετά την επίθεση Σαμαρά. «Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Θα ψηφιστούν. Θα συσπειρώσουν», ήταν, σύμφωνα με την ίδια, το μήνυμα που έλαβε.

Άφησε, μάλιστα, και αιχμές για το πολιτικό παρελθόν του κ. Σαμαρά, ενώ αναφέρθηκε και στη δική της προσωπική μάχη να τον στηρίξει το 2018 και να αυξήσει τα ποσοστά του κόμματος, λέγοντας:

«Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον πήραν πίσω στη Νέα Δημοκρατία κι έγινε αρχηγός. Τον τίμησε αυτή η παράταξη. […] Γίνεται πρωθυπουργός με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Έφυγε ο Κουβέλης μετά, όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Θα θυμάστε όταν έκλεισε ο Σαμαράς την ΕΡΤ. Έμεινε με τον Βενιζέλο».

Καταλήγοντας, χαρακτήρισε τη στάση του κ. Σαμαρά ως αποτέλεσμα προσωπικής πικρίας και έντονης δυσαρέσκειας, λέγοντας: «Είναι ένα γινάτι και μια χολή, την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει».

Γεωργιάδης: Το γινάτι βγάζει μάτι – Εδώ είναι χοντρό το γινάτι κι είναι κρίμα

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε μέσα από την τηλεόραση του Action24 στον πρώην πρωθυπουργό, επιμένοντας ότι η απομάκρυνσή του από το κόμμα δεν αποτελεί επιλογή της σημερινής ηγεσίας αλλά δική του πολιτική στάση.

«Κανείς από εμάς δεν είπε ότι δεν χωράει στη ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς. Το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός της ΝΔ, είναι δική του επιλογή. Ο κ. Σαμαράς έκανε βίντεο και είπε 5 πράγματα για την κυβέρνηση – Τέμπη, διαθφορά, απευθείας αναθέσεις, ακρίβεια. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη, να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωσης με την κυβέρνηση;» είπε αρχικά.

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Στο ίδιο μήκος κύματος με την Ντόρα Μπακογιάννη προσέθεσε:

«Άκουσα το βίντεο, αν έβγαζες τον ήχο και το έβλεπες μόνο γραπτό, τι διαφορά βλέπεις από την Κωνσταντοπούλου; Πείτε μου μια διαφορά; Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος αλλά δεν μπορεί σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό 8 χρόνια, αυτό είναι παράλογο. Αντιπαθεί τον Μητσοτάκη, δεν τον γουστάρει, ένα θετικό δεν βρήκε στη ΝΔ;».

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, η κριτική του κ. Σαμαρά δεν μπορεί να ερμηνευθεί μόνο ως πολιτική διαφοροποίηση, καθώς, όπως υποστήριξε, υπάρχει πλέον και έντονο προσωπικό στοιχείο στη στάση του απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Υπάρχει μια παροιμία που λέει το γινάτι βγάζει μάτι, είναι χοντρό το γινάτι, είναι κρίμα» είπε ακόμα ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σχολίασε, δε, πως εάν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, για να χτυπήσει τη ΝΔ, θα είναι «λυπηρό».

Σδούκου: Υπάρχει σαφές μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του

Στα «όπλα» και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σήμερα ότι ο εκνευρισμός του κ. Σαμαρά είναι εν πολλοίς ακατανόητος.

Αφήνοντας κι εκείνη με τη σειρά της αιχμές για το πολιτικό παρελθόν Σαμαρά, σημείωσε ακόμη:

«Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη, το γνωρίζουνε οι νεοδημοκράτες. Το 1993 ο Αντώνης Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και στη συνέχεια στις εκλογές βρέθηκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με την Πολιτική Άνοιξη. Βρέθηκε απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ, συνέπραξε με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας το 1995, εμποδίζοντας στην πράξη τη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει άμεσα την εξουσία. Ήταν απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές του 1996, αλλά και στον Κώστα Καραμανλή στις ευρωεκλογές του 1999. Και, για να μην ξαναγράφουμε τώρα την ιστορία, την Πολιτική Άνοιξη δεν την έκλεισε επειδή ξαφνικά αποφάσισε να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, την έκλεισε όταν πλέον ο ελληνικός λαός είχε σταματήσει να την ψηφίζει».

«Άρα, όταν ο πρωθυπουργός λέει ότι ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη, περιγράφει κάτι που έχει ήδη συμβεί και μάλιστα όχι μία φορά», σχολίασε, για να καταλήξει:

«Και φτάνουμε σήμερα στο εξής. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κ. Σαμαράς; Να ξαναβρεθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία; Να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση και στην παράταξη από την οποία προήλθε; Να επαναλάβει, τριάντα και πλέον χρόνια μετά, το ίδιο πολιτικό έργο; Γιατί υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κ. Σαμαρά, όταν τα πράγματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν εξελίσσονται όπως ο ίδιος θα ήθελε, θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της».