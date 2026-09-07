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ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους
ΕΜΠΟΡΙΟ
17:09 - 07 Σεπ 2026

ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους

Reporter.gr Newsroom
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Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 07.09.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν σε €5.073,3 εκατ. τον Ιούλιο του 2026 έναντι €4.378,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο +15,9% (+€694,7 εκατ.). Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά €790,4 εκατ., ήτοι +10,7%, φτάνοντας τα €8.182,1 εκατ. από €7.391,7 εκατ. πέρυσι. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €95,7 εκατ., δηλαδή +3,2%, ανερχόμενο σε €3.108,8 εκατ. έναντι €3.013,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών διατηρείται σε θετικό έδαφος, καθώς οι εξαγωγές έφτασαν τα €3.598,6 εκατ. τον Ιούλιο του 2026, από €3.384,1 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενισχυμένες κατά €214,5 εκατ. ή 6,3%. Οι εισαγωγές υποχώρησαν ελαφρά στα €6.084,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση €46,8 εκατ. ή 0,8% σε σχέση με πέρυσι. Έτσι, το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά €261,3 εκατ. ή 9,5%, διαμορφούμενο σε €2.485,8 εκατ. έναντι €2.747,1 εκατ. τον Ιούλιο του 2025.

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Κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, οι ελληνικές εξαγωγές κινήθηκαν επίσης σε ιδιαίτερα θετική τροχιά, φτάνοντας τα €32.755,8 εκατ. έναντι €28.498,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενισχυμένες κατά €4.257,6 εκατ. ή 14,9%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €51.898,5 εκατ. από €48.399,1 εκατ., αυξημένες κατά €3.499,4 εκατ. ή 7,2%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα υποχώρησε στα €19.142,7 εκατ. από €19.900,9 εκατ., βελτιωμένο κατά €758,2 εκατ. ή 3,8%.

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Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026 ανήλθαν σε €23.666,6 εκατ., έναντι €22.148,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο €1.518,2 εκατ. ή 6,9%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν στα €39.743,2 εκατ., από €39.017,8 εκατ. πέρυσι, αυξημένες κατά €725,4 εκατ. ή 1,9%. Το εμπορικό έλλειμμα, τέλος, περιορίστηκε στα €16.076,6 εκατ. από €16.869,4 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2025, βελτιωμένο κατά €792,8 εκατ. ή 4,7%.

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Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο σε απόλυτους όρους, με ενίσχυση €2.867,0 εκατ. (+41,2%), αποτελώντας τον βασικό μοχλό της συνολικής βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026. Ισχυρή παρέμεινε και η πορεία των τροφίμων, με αύξηση €548,1 εκατ. (+10,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στις διεθνείς αγορές. Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με €278,3 εκατ. (+9,8%), και οι πρώτες ύλες, με €223,9 εκατ. (+22,4%). Ανοδικά κινήθηκαν ακόμη τα βιομηχανικά προϊόντα, με €216,1 εκατ. (+4,7%), τα χημικά, με €196,5 εκατ. (+5,1%), και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, με €45,9 εκατ. (+2,1%), ενώ οριακή άνοδο σημείωσαν και τα ποτά–καπνά, με €5,0 εκατ. (+0,5%). Αντίθετα, πτωτικά κινήθηκαν τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με μείωση €3,2 εκατ. (-3,7%), και κυρίως τα λίπη και έλαια, τα οποία υποχώρησαν κατά €122,5 εκατ. (-18,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 17:13
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