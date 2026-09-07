Οικογένεια Χριστοδούλου: Ανακοίνωση για τα προϊόντα της εταιρείας που ανακλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η εταιρεία Βιτόμ Α.Β.Ε.Ε., με γνώμονα την ασφάλεια και την έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών, ενημερώνει ότι προχωρά σε ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων/παρτίδων της Οικογένειας Χριστοδούλου κατόπιν διαπίστωσης, σε περιορισμένο αριθμό συσκευασιών, παρουσίας μούχλας στην εσωτερική περιοχή του στομίου της φιάλης.

Προϊόν Συσκευασία – LOT – Ανάλωση έως

Πορτοκάλι 100% Φυσικός Χυμός 250 ml – LOT 215.6 – 16/09/26, 250 ml / 1 L / 1,5 L – LOT 223.6 – 24/09/26

9 Φρούτα 7 Βιταμίνες 250 ml – LOT 211.6 – 12/09/26, 250 ml – LOT 215.6 – 16/09/26 1 L – LOT 217.6 – 18/09/26

Μήλο Πορτοκάλι Καρότο 250 ml – LOT 210.6 – 11/09/26, 250 ml – LOT 215.6 – 16/09/26

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα των παραπάνω παρτίδων καλούνται να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο τα προμηθεύτηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στο 801 10 10 242.

Η Βιτόμ Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ανάκληση μη ασφαλών τροφίμων

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή, διαπίστωσε την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού των κάτωθι προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ που εδρεύει στο 3ο χλμ Κουφαλιών–Προχώματος, ΤΚ 57100 Κουφάλια. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6

πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, του 1L και του 1,5L, ανάλωση έως 24/9/26, LOT 223.6

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 12/9/26, LOT 211.6

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι του 1L, ανάλωση έως 18/9/26, LOT 217.6

μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml,ανάλωση έως11/9/26, LOT 210.6

μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως16/9/26, LOT 215.6

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι) να μην τα καταναλώσουν.