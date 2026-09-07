ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οικογένεια Χριστοδούλου: Ανακοίνωση για τα προϊόντα της εταιρείας που ανακλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:24 - 07 Σεπ 2026

Οικογένεια Χριστοδούλου: Ανακοίνωση για τα προϊόντα της εταιρείας που ανακλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η εταιρεία Βιτόμ Α.Β.Ε.Ε., με γνώμονα την ασφάλεια και την έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών, ενημερώνει ότι προχωρά σε ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων/παρτίδων της Οικογένειας Χριστοδούλου κατόπιν διαπίστωσης, σε περιορισμένο αριθμό συσκευασιών, παρουσίας μούχλας στην εσωτερική περιοχή του στομίου της φιάλης.

Προϊόν Συσκευασία – LOT – Ανάλωση έως

  • Πορτοκάλι 100% Φυσικός Χυμός 250 ml – LOT 215.6 – 16/09/26, 250 ml / 1 L / 1,5 L – LOT 223.6 – 24/09/26
  • 9 Φρούτα 7 Βιταμίνες 250 ml – LOT 211.6 – 12/09/26, 250 ml – LOT 215.6 – 16/09/26 1 L – LOT 217.6 – 18/09/26
  • Μήλο Πορτοκάλι Καρότο 250 ml – LOT 210.6 – 11/09/26, 250 ml – LOT 215.6 – 16/09/26

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα των παραπάνω παρτίδων καλούνται να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο τα προμηθεύτηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στο 801 10 10 242.

Η Βιτόμ Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της.

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

Ανάκληση μη ασφαλών τροφίμων

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας καταναλωτή, διαπίστωσε την ανάπτυξη ευρωτίασης μαύρης χροιάς στο εσωτερικό του στομίου του μπουκαλιού των κάτωθι προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΒΙΤΟΜ ΑΒΕΕ που εδρεύει στο 3ο χλμ Κουφαλιών–Προχώματος, ΤΚ 57100 Κουφάλια. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6

πορτοκάλι 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένο χυμό, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, του 1L και του 1,5L, ανάλωση έως 24/9/26, LOT 223.6

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 12/9/26, LOT 211.6

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως 16/9/26, LOT 215.6

9 φρούτα 7 βιταμίνες, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς & μη συμπυκνωμένο πουρέ, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι του 1L, ανάλωση έως 18/9/26, LOT 217.6

μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml,ανάλωση έως11/9/26, LOT 210.6

μήλο πορτοκάλι καρότο, 100% φυσικός χυμός από συμπυκνωμένους χυμούς, με εμπορική ονομασία Οικογένεια Χριστοδούλου σε πλαστικό μπουκάλι των 250ml, ανάλωση έως16/9/26, LOT 215.6

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από την εταιρεία την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα (φωτογραφίες κάτωθι) να μην τα καταναλώσουν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του
Ειδήσεις

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο - ΥΦΑΝΤΗΣ»
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο - ΥΦΑΝΤΗΣ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
07/09/2026 - 18:23

BAT Hellas: Στηρίζει τη νέα εκστρατεία για την προστασία των ανηλίκων από τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
07/09/2026 - 18:22

Στρατηγική Συνεργασία της Τειρεσίας και του Όμιλου EPSILONNET

Οικονομία
07/09/2026 - 18:18

Στουρνάρας: Η οικονομική μας ζωή έχει μεταφερθεί στην οθόνη και πρέπει να εκπαιδευτούμε αναλόγως

Magazino
07/09/2026 - 18:13

Ο Γιώργος Χαδούλης ζωγραφίζει την ανεμελιά

Αυτοδιοίκηση
07/09/2026 - 18:07

Δήμος Καλλιθέας: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:06

Κίνα: Κεφαλαιακή ενίσχυση 54 δισ. δολαρίων σε τράπεζες και ασφαλιστικές

Ειδήσεις
07/09/2026 - 18:05

Σερβία: Ο Βούτσιτς οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές εν μέσω αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς

Ναυτιλία
07/09/2026 - 18:04

ΕΛΙΜΕ: Συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ για την τεχνολογική αναβάθμιση των λιμένων

Πολιτική
07/09/2026 - 17:53

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απεντάσσει κρίσιμες δράσεις του «Ελλάδα 2.0» για ανέργους, ευάλωτους πολίτες και τη ΔΥΠΑ

Σχόλια Αγοράς
07/09/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Οριακό 3 στα 3 με νέο ρεκόρ 11 ετών για τις τράπεζες

Ειδήσεις
07/09/2026 - 17:41

Γροιλανδία: Η ΕΕ ενισχύει την παρουσία της στην Αρκτική με επενδυτικό πακέτο ύψους 200 εκατ. ευρώ

Ακίνητα
07/09/2026 - 17:38

Trade Estates: «Πράσινο φως» για την εξαγορά του 50% του Sofia South Ring Mall έναντι €49,35 εκατ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/09/2026 - 17:33

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος σε δύο έργα ΣΔΙΤ στη Βόρεια Ελλάδα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/09/2026 - 17:24

Οικογένεια Χριστοδούλου: Ανακοίνωση για τα προϊόντα της εταιρείας που ανακλήθηκαν από τον ΕΦΕΤ

Πολιτική
07/09/2026 - 17:16

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να συγκρατήσει τις τιμές;

Πολιτική
07/09/2026 - 17:15

ΕΛ.Α.Σ: Παράθεση έργων χωρίς σχέδιο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για μεταφορές και υποδομές

ΕΜΠΟΡΙΟ
07/09/2026 - 17:09

ΣΕΒΕ: Οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν τον θετικό τους ρυθμό – Ενισχυμένη εικόνα στους περισσότερους κλάδους

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:56

«Τείχος» απέναντι στη Ρωσία: Η Φινλανδία ολοκλήρωσε τον φράχτη των 200 χλμ.

Πολιτική
07/09/2026 - 16:52

«Γαλάζια» πυρά κατά Σαμαρά: Το γινάτι και οι αιχμές για την αποστασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/09/2026 - 16:46

HELLENiQ ENERGY: Η στρατηγική σημασία του VARDAX στη ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
07/09/2026 - 16:38

ΑΑΔΕ - Τελωνειακές απλουστεύσεις: Σε εφαρμογή ο Κεντρικός Τελωνισμός στην εξαγωγή για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/09/2026 - 16:37

Eurojackpot: Συμμετοχή στις κληρώσεις και μέσω διαδικτύου – Κατάθεση δελτίων κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:29

Celestyal: Παρουσιάζει ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά

Ναυτιλία
07/09/2026 - 16:27

Στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:17

Οι πρώτες καταθέσεις στη δίκη των Τεμπών – Την Τρίτη (8/9) η συνέχεια

Επιχειρήσεις
07/09/2026 - 16:14

Κόλλιας: Θετικό πρόσημο για τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος και αντιμετώπιση στεγαστικού - δημογραφικού

Ειδήσεις
07/09/2026 - 16:09

Μλάντιτς: Με στρατιωτικές τιμές το τελευταίο «αντίο» – Στο Βελιγράδι ο Πάνος Καμμένος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07/09/2026 - 16:08

Opel: Σχεδόν εξήντα χρόνια πρωτοπορίας στην ηλεκτροκίνηση

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/09/2026 - 15:59

Στασιμότητα και όχι σταθερότητα στην «πραμάτεια» Μητσοτάκη - Υπάρχει άλλος δρόμος

Πολιτική
07/09/2026 - 15:51

Στον οικονομικό εισαγγελέα ο ΣΥΡΙΖΑ: Ξανανοίγει την υπόθεση Γεωργιάδη για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ