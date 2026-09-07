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ΑΑΔΕ - Τελωνειακές απλουστεύσεις: Σε εφαρμογή ο Κεντρικός Τελωνισμός στην εξαγωγή για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς
Οικονομία
16:38 - 07 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ - Τελωνειακές απλουστεύσεις: Σε εφαρμογή ο Κεντρικός Τελωνισμός στην εξαγωγή για εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς

Reporter.gr Newsroom
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Ενεργοποιείται η διαδικασία του Κεντρικού Τελωνισμού στην Εξαγωγή για τους εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (ΑΕΟ), παράλληλα με την πλήρη εφαρμογή του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εξαγωγών (AES) στη χώρα μας, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή που καθορίζει τους όρους έκδοσης των σχετικών αδειών χρήσης (Α.1176/2026).

Η νέα απλούστευση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα στους AEO, κατόπιν χορήγησης σχετικής άδειας, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής τελωνειακής διασάφησης στο τελωνείο της έδρας τους στην Ελλάδα (τελωνείο ελέγχου), ενώ τα εμπορεύματα προσκομίζονται σε διαφορετικό τελωνείο της χώρας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (τελωνείο προσκόμισης).

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η Ελλάδα γίνεται το 11ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στη διαδικασία (μαζί με Αυστρία, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία), παρέχοντας σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την επιχειρησιακή λειτουργία των εξαγωγέων και της ελληνικής διασυνοριακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η νέα απόφαση θέτει το ρυθμιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή του μέτρου και καθορίζει:

  • Τις αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση των κριτηρίων και την έκδοση αδειών χρήσης κεντρικού τελωνισμού στην εξαγωγή.
  • Τους οικονομικούς φορείς που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την έκδοση της σχετικής άδειας.

Πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις:

Η υιοθέτηση του Κεντρικού Τελωνισμού αποφέρει άμεσα οφέλη στην επιχειρησιακή λειτουργία των εξαγωγέων και ειδικότερα:

  • Μείωση διοικητικού φόρτου: Επικοινωνία με ένα ενιαίο σημείο επαφής (τελωνείο ελέγχου), κατά την τήρηση των διατυπώσεων εξαγωγής.
  • Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας: Εξοικονόμηση κόστους μέσω κεντρικοποιημένων διαδικασιών.
  • Συγκέντρωση πόρων: Ομοιομορφία πρακτικών που βελτιώνει την ακρίβεια των στοιχείων και αυξάνει τη συμμόρφωση.
  • Άμεση ανταλλαγή δεδομένων: Αυτοματοποιημένες και γρήγορες διαδικασίες για τον τελωνισμό και τη διενέργεια ελέγχων.
  • Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου: Περιορισμός του κόστους συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των εξαγωγών.
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας: Ισχυρότερη παρουσία των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στην παγκοσμιοποιημένη αγορά.

Η λειτουργικότητα του κεντρικού τελωνισμού στην εξαγωγή είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του AES μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Τελωνειακές Υπηρεσίες> Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών AES P1.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Τελωνείων > Εξαγωγές (Export) > Διαδικασία εξαγωγής (AES P1) > Υποβολή διαδικασίας εξαγωγής (AES P1).
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