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Eurojackpot: Συμμετοχή στις κληρώσεις και μέσω διαδικτύου – Κατάθεση δελτίων κάθε Τρίτη και Παρασκευή
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:37 - 07 Σεπ 2026

Eurojackpot: Συμμετοχή στις κληρώσεις και μέσω διαδικτύου – Κατάθεση δελτίων κάθε Τρίτη και Παρασκευή

Reporter.gr Newsroom
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Μια νέα δυνατότητα έχουν πλέον οι παίκτες του Eurojackpot, καθώς το δημοφιλές ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι τώρα διαθέσιμο και online, μέσω του allwyn.gr ή του Allwyn app.

Το Eurojackpot, που κάθε Τρίτη και Παρασκευή μοιράζει κέρδη από 10.000.000€ έως 120.000.000€, ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn. Πλέον, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν τα δελτία τους και μέσω διαδικτύου από το κινητό ή τον υπολογιστή τους.

Στην αυριανή κλήρωση, το παιχνίδι μοιράζει 31 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία οι παίκτες μπορούν να διεκδικήσουν και μέσω διαδικτύου. Για τους online παίκτες υπάρχει και μία προσφορά* χωρίς κατάθεση στο allwyn.gr.

Online συμμετοχή στο Eurojackpot και με ομαδικά δελτία

Οι online παίκτες του Eurojackpot έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν και ομαδικά δελτία. Με το Eurojackpot Group Play, η συμμετοχή στο παιχνίδι μπορεί να γίνει μαζί με άλλους παίκτες, οι οποίοι μοιράζονται το κόστος.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

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Τελευταία τροποποίηση στις 07/09/2026 - 16:45
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