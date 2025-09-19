Βρετανία: Κυρώσεις σε υποστηρικτές του Πούτιν στη Γεωργία

Η Βρετανία ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων σε υποστηρικτές του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, που διατηρούν σχέσεις με τη Γεωργία, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πίεσης κατά της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μεταξύ των κυρώσεων περιλαμβάνονται δύο πετρελαιοφόρα πλοία, τα οποία κατηγορούνται ότι μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο μέσω του γεωργιανού λιμανιού του Μπατούμι. Η κίνηση αυτή, όπως υπογράμμισε το Λονδίνο, εντάσσεται στη στρατηγική αποδυνάμωσης των οικονομικών δυνατοτήτων της Ρωσίας να συνεχίσει την πολεμική της επιχείρηση.

Συγκεκριμένα, τα δύο πλοία θα απαγορευτεί να προσεγγίζουν βρετανικά λιμάνια, ενώ ταυτόχρονα θα αποκλειστούν από το βρετανικό νηολόγιο, στερώντας τους πρόσβαση σε κρίσιμες θαλάσσιες υπηρεσίες.