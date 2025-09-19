Πρόοδος στις συνομιλίες Τραμπ – Σι για την πώληση του TikTok

Στην πρώτη τηλεφωνική τους επικοινωνία μετά από τρεις μήνες, ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να αποφύγει περιοριστικά εμπορικά μέτρα, σύμφωνα με το Xinhua, στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών.

Ο Σι υπογράμμισε ότι η κινεζική κυβέρνηση σέβεται τις ανάγκες των επιχειρήσεων και εξέφρασε τη βούλησή του να βρεθεί λύση για την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της εφαρμογής TikTok της ByteDance. Το κινεζικό πρακτορείο χαρακτήρισε τη συνομιλία θετική και ρεαλιστική, ενώ ο Σι ζήτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν δίκαιο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις κινεζικές εταιρείες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ηγέτες κατέγραψαν πρόοδο σχετικά με τη συμφωνία για το TikTok και συμφώνησαν να συναντηθούν τον επόμενο μήνα στη Νότια Κορέα, στο πλαίσιο της συνόδου APEC. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε, επίσης, ότι θα επισκεφθεί την Κίνα στις αρχές του επόμενου έτους, ενώ ο Σι θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ αργότερα.

Η τηλεφωνική συνομιλία επικεντρώθηκε, επίσης, στην παράταση της τρέχουσας εμπορικής συμφωνίας, που περιορίζει δασμούς και εξαγωγικούς περιορισμούς, στην πρόσβαση της Nvidia στην κινεζική αγορά, καθώς και στην παραγωγή και εξαγωγή χημικών πρόδρομων ουσιών για φαιντανύλη. Οι δύο πλευρές αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων, που περιλαμβάνουν θέματα όπως η Ταϊβάν και οι οικονομικοί δεσμοί της Κίνας με τη Ρωσία.

Η συνομιλία ακολουθεί διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Κινέζων αξιωματούχων στη Μαδρίτη, οι οποίες οδήγησαν στη συμφωνία-πλαίσιο για την αποχώρηση των δραστηριοτήτων TikTok της ByteDance από τις ΗΠΑ, ενώ τα θέματα τεχνολογικού ανταγωνισμού, όπως οι περιορισμοί στις εξαγωγές ημιαγωγών και σπάνιων γαιών, παραμένουν ψηλά στην ατζέντα.