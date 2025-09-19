Ο ΟΗΕ προτείνει το κλείσιμο του UNAIDS το 2026 λόγω περικοπών στη χρηματοδότηση

Ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με το HIV/AIDS ενδέχεται να κλείσει μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς ο ΟΗΕ αναδιαρθρώνεται ενόψει της κρίσης χρηματοδότησης, σύμφωνα με ένα έγγραφο του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Το UNAIDS προβλέπεται να ολοκληρώσει τη λειτουργία του έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με έγγραφο του ΟΗΕ που περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων προς τα κράτη μέλη, οι οποίες απαιτούν έγκριση.

Σημειώνεται ότι ο ΟΗΕ προχωρά σε εξορθολογισμό, καθώς αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των περικοπών στην εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν πλήξει τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Η UNAIDS δήλωσε σε απάντηση στο έγγραφο ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο μετάβασης, το οποίο προβλέπει μείωση του προσωπικού κατά 55% βραχυπρόθεσμα και επανεξέταση το 2027, η οποία θα οδηγήσει τελικά στο κλείσιμό της. Ανέφερε, επίσης, ότι οποιοδήποτε επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα, όπως περιγράφεται στο έγγραφο του ΟΗΕ, το οποίο συντάχθηκε από το Γενικό Γραμματέα, θα πρέπει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του UNAIDS.

«Το AIDS δεν έχει τελειώσει. Η παγκόσμια αντίδραση στο AIDS έχει ανατραπεί τους τελευταίους μήνες», ανέφερε η δήλωση του UNAIDS, προσθέτοντας ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα αν ο κόσμος θέλει να επιτύχει τον στόχο της εξάλειψης του AIDS έως το 2030.