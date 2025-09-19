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ΝΑΤΟ: Απερίσκεπτη συμπεριφορά από τη Ρωσία η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας - Κάλας: Πολύ επικίνδυνη πρόκληση
Ειδήσεις
18:57 - 19 Σεπ 2025

ΝΑΤΟ: Απερίσκεπτη συμπεριφορά από τη Ρωσία η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας - Κάλας: Πολύ επικίνδυνη πρόκληση

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη δείγμα της απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς αλλά και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας, η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», πρόσθεσε.

Ο εσθονικός στρατός επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ιταλικά F-35 που εδρεύουν στο Άμαρ της Εσθονίας, στο πλαίσιο αποστολής εναέριας αστυνόμευσης πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον Guardian.

Κάλας: Πολύ επικίνδυνη πρόκληση

Ως «πολύ επικίνδυνη πρόκληση» χαρακτήρισε την παραβίαση η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», πρόσθεσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2025 - 19:03
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