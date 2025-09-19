ΝΑΤΟ: Απερίσκεπτη συμπεριφορά από τη Ρωσία η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας - Κάλας: Πολύ επικίνδυνη πρόκληση

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Ένα ακόμη δείγμα της απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς αλλά και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά χαρακτήρισε την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από μαχητικά αεροσκάφη της Ρωσίας, η εκπρόσωπος της Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο. Το ΝΑΤΟ αντέδρασε αμέσως και αναχαίτισε το ρωσικό αεροσκάφος», ανέφερε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ».

«Αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα απερίσκεπτης ρωσικής συμπεριφοράς και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να αντιδρά», πρόσθεσε.

Earlier today, Russian jets violated Estonian airspace. NATO responded immediately and intercepted the Russian aircraft. This is yet another example of reckless Russian behaviour and NATO’s ability to respond. — NATO Spokesperson (@NATOpress) September 19, 2025

Ο εσθονικός στρατός επιβεβαίωσε ότι τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ιταλικά F-35 που εδρεύουν στο Άμαρ της Εσθονίας, στο πλαίσιο αποστολής εναέριας αστυνόμευσης πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με τον Guardian.

Κάλας: Πολύ επικίνδυνη πρόκληση

Ως «πολύ επικίνδυνη πρόκληση» χαρακτήρισε την παραβίαση η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», πρόσθεσε.