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Λαγκάρντ: Ελέγξαμε τον πληθωρισμό, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει
Ειδήσεις
12:25 - 20 Σεπ 2025

Λαγκάρντ: Ελέγξαμε τον πληθωρισμό, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα φαίνεται πως έχει καταφέρει να ελέγξει την πορεία των τιμών, σύμφωνα με την πρόεδρό της, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ωστόσο επεσήμανε ότι η αβεβαιότητα δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, ακόμη και μετά τη νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε συνέντευξή της σε τηλεοπτικό δίκτυο της Δανίας, η επικεφαλής της ΕΚΤ δήλωσε: «Τα επιτόκια πρέπει να στοχεύουν σε συγκεκριμένα επίπεδα πληθωρισμού, κάτι το οποίο κάνουμε και έχουμε πλέον επιτύχει».

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Λαγκάρντ σημείωσε πως η συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον για τους δασμούς συνέβαλε στη μείωση της αβεβαιότητας και έκανε τις εξελίξεις πιο προβλέψιμες. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατάσταση εξακολουθεί να παρουσιάζει προκλήσεις. «Το επίπεδο της αβεβαιότητας έχει μειωθεί κατά περίπου 50% και αυτό είναι μία σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πού βρισκόμασταν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ακόμη και αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο που η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση, έπειτα από μια σειρά οκτώ διαδοχικών μειώσεων. Η Τράπεζα εκτιμά ότι ο πληθωρισμός, παρά μια προσωρινή κάμψη εντός του επόμενου έτους, θα σταθεροποιηθεί κοντά στον στόχο του 2% και η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά στα επόμενα τρίμηνα.

Παρά την αισιοδοξία που εκφράζεται, αρκετά στελέχη της ΕΚΤ δηλώνουν ότι δεν βλέπουν αναγκαιότητα για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, εκτός εάν προκύψουν σοβαρές αναταράξεις στο οικονομικό περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, κάποιοι άλλοι εντός της Τράπεζας επισημαίνουν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εντελώς η λήψη νέων μέτρων, εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες.

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