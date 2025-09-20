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Ο Ζελένσκι καταγγέλλει μαζική ρωσική επίθεση με εκατοντάδες drones και πυραύλους
Ειδήσεις
12:39 - 20 Σεπ 2025

Ο Ζελένσκι καταγγέλλει μαζική ρωσική επίθεση με εκατοντάδες drones και πυραύλους

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία προχώρησε σε νέα μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας, εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, όπως γνωστοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Από τα πλήγματα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

Όπως ανέφερε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram, η ρωσική πλευρά εκτόξευσε συνολικά 580 drones και 40 πυραύλους με στόχο, όπως υποστήριξε, μη στρατιωτικές υποδομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις χωρίς πολεμική χρήση, καθώς και κατοικημένες περιοχές σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις περιοχές του Ντνίπρο, του Μικολάιβ, της Τσερνίχιβ και της Ζαπορίζια, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν επίσης σε κοινότητες στις περιφέρειες Πολτάβα, Κιέβου, Οδησσού, Σούμι και Χάρκοβο. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί άφησαν πίσω τους τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πολλούς τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, η οποία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς στόχους της ρωσικής επιδρομής. Εκεί, ένας πολίτης σκοτώθηκε και 13 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Σέρχιι Λίσακ. Ο ίδιος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι επιχειρηματικές εγκαταστάσεις υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ ξέσπασαν και φωτιές σε διάφορα σημεία.

Η Ντνιπροπετρόφσκ βρίσκεται πλέον υπό ιδιαίτερη πίεση, καθώς από τον Αύγουστο η Ουκρανία είχε αναγνωρίσει για πρώτη φορά ότι ρωσικές δυνάμεις είχαν διεισδύσει στην περιοχή — επιβεβαιώνοντας ισχυρισμούς της Μόσχας ότι οι ρωσικές στρατιωτικές μονάδες είχαν ήδη προωθηθεί στην περιοχή από τον Ιούλιο.

Σήμερα, ο ρωσικός στρατός ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους. Το Κρεμλίνο επιμένει στην απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από περιοχές που παραμένουν μερικώς υπό ουκρανικό έλεγχο — με την περιοχή του Ντονέτσκ να αποτελεί βασική ρωσική απαίτηση για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Από την πλευρά του, το Κίεβο απορρίπτει κάθε σχετική αξίωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ δεν περιλαμβάνεται στις πέντε ουκρανικές περιοχές των οποίων την προσάρτηση διεκδικεί επισήμως η Μόσχα.

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